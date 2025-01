El 3,71% dels habitatges de les Balears són d'ús turístic, la segona xifra més alta de l'Estat espanyol

Les dades de l'estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) del novembre del 2024 mostren que el 3,71% dels habitatges de les Balears estan destinats a l'ús turístic, xifra que només la supera Canàries (4,71%).

En aquest mes, a l'arxipèlag balear es varen comptabilitzar 24.190 habitatges turístics que sumaven un total de 152.881 places, és a dir, una mitjana de 6,32 per cada immoble.

El nombre total d'habitatges d'ús turístic registrat el novembre del 2024 a les Balears és el menor de la sèrie històrica, que es remunta al mes d'agost del 2020, quan se'n varen comptabilitzar 29.237. En els últims lliuraments d'aquesta estadística de l'INE, de febrer i agost de 2024, sumaven 26.994 i 25.073, respectivament.

Així, Balears se situa com la quarta província amb major nombre d'habitatges turístics, només superada per Alacant (41.179), Màlaga (41.039) i Las Palmas (27.217). En total, el novembre passat, l'Estat espanyol comptava amb 368.295 habitatges turístics, un 7,2% menys que l'agost passat.

A les Balears, el nombre de places també és el menor registrat fins a la data (l'agost passat eren 167.968), encara que el nombre de places per habitatge ha tornat a tocar sostre (la xifra és la mateixa que el febrer del 2021).

Tenint en compte el volum total del parc d'habitatges, l'arxipèlag, amb un 3,71% d'immobles destinats a ús turístic per cada 100, se situa com la segona comunitat autònoma amb el percentatge més elevat. Tan sols Canàries té una taxa d'un punt percentual major.

Aquest, no obstant això, és també el percentatge més reduït des que comencessin els registres fa poc més de quatre anys. Les taxes més elevades es varen donar l'agost del 2020 i 2021 (4,98%), mentre que en aquest mateix mes del 2024 era del 4,14%.

El principal objectiu d'aquesta estadística experimental és estimar el nombre d'allotjaments d'habitatge turístic que hi ha a l'Estat espanyol, així com la seva capacitat, per a donar resposta a la demanda d'informació sobre aquesta matèria.

Per a obtenir aquesta informació, l'INE utilitza la tècnica de 'web scraping', que mitjançant programes de programari extreu les dades de les tres plataformes més usades d'allotjament turístic a l'Estat espanyol.

Sobre els allotjaments extrets, primer se seleccionen els habitatges turístics d'acord amb la normativa en aquesta matèria de cada comunitat autònoma, i després, s'eliminen aquells habitatges presents en més d'una plataforma mitjançant un algorisme que elimina duplicats.

Les dades d'aquesta estadística experimental es publicaven cada sis mesos (a l'agost i al febrer), però, a partir d'ara, l'INE els difondrà cada tres mesos, per la qual cosa és la primera vegada que es publiquen dades el novembre.