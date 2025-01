L’STEI demana al jutjat l’execució forçosa de la sentència del 2,9% per al personal de l’Administració autonòmica

L’STEI Intersindical ha reclamat als jutjats, tal com va avançar la setmana passada, l’execució forçosa de la sentència que obliga el Govern a pagar el que deu al seu personal públic. Ho fa després que hagin passat més de tres mesos d’ençà que es declaràs ferma la sentència del 2.9%. El deute, segons càlculs de la mateixa Administració, és d’uns 150 milions d’euros.

A més, atesa la falta de diligència en el compliment de la Sentència, correspon aplicar l’increment en dos punts de l’interès legal dels doblers, d’acord amb el que disposa l’art. 106.3 de la LJCA.

El secretari general de l’STEI Intersindical, Miquel Gelabert, ha explicat que, davant la inacció del Govern, «ens hem vist forçats, mai millor dit, a demanar l’execució forçosa de la sentència». Així mateix, ha dit que «l’Administració no ha fet cap passa» pel seu compliment i pagar el deute. Gelabert ha remarcat que el deute «no és amb l’STEI Intersindical, sinó amb més de 40.000 empleats públics».

Sense notícies del Govern

Des de l’STEI Intersindical han volgut fer públic que, d’ençà de la fermesa de la sentència, ni des de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, ni des de la Direcció General de Pressuposts i Finançament ni des de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques s’han posat en contacte amb l’STEI per a negociar un acord d’execució dels pagaments que reclama la sentència.

«Consideram que és una irresponsabilitat de l’Administració, tenint en compte que el deute s’acumula, cada dia que passa, amb els interessos legals», apunta. A dia 23 de gener de 2025, «no hi ha cap convocatòria de la mesa d’empleats públics», ha assegurat Miquel Gelabert. «Nosaltres estàvem disposats a negociar un calendari d’execució de la sentència lligat a un calendari d’indemnització per residència, equiparat al de les Illes Canàries. L’Administració ha renunciat a la indemnització per residència equiparada amb l’arxipèlag canari, una decisió que ens van fer saber per desembre. Davant aquest escenari, hem de defensar un deute que l’Executiu té amb més de 40.000 empleats públics», explica.

Les nòmines de gener, congelades

Des de l’STEI Intersindical consideren que el primer que hauria d’haver fet el Govern, per tal de no incrementar el deute, és actualitzar amb el 2.9 % les nòmines del mes de gener de 2025. «El Govern s’havia compromès en pujar el 2.9% les nòmines i no continuar acumulant deute. El que sabem és que, de moment, les nòmines seguiran congelades. Ho trobam una manca de diligència i de responsabilitat», denuncien.

D’on venim?

Aquesta sentència, coneguda com la sentència del 2.9%, és el resultat d’una demanda contra les retallades de sou que, des del 2020, ha infringit l’Executiu al personal públic de la comunitat autònoma.

La demanda de l'STEI Intersindical va ser estimada parcialment per la sentència el mes de juny de 2024. La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB va reconèixer l'argument dels serveis jurídics, en el sentit d'haver acreditat que l'any 2021 no hi havia cap justificació pressupostària per a fer la retallada.

La sentència, dictada dia 27/06/2024 per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, es va declarar ferma dia 30/09/2024. Així es va remetre a l’Administració demandada, amb l’objectiu que complís amb els pagaments. De moment, ni s’ha pagat ni s’ha negociat.