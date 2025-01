El Govern crea una borsa única i permanent per a accedir a llocs de feina de l'Administració

El Govern de les Illes Balears ha presentat la borsa única i permanent, una nova forma d’accedir a l’oferta temporal de feina de l’Administració que neix fruit d’un acord amb els sindicats signat a través de la Mesa Sectorial se Serveis Generals el passat mes de juny. També, com a novetat, ha donat a conèixer el lloc únic al web de la CAIB on durant tot l’any els ciutadans podran consultar de manera més àgil la informació dels llocs de feina corresponents tant als serveis generals i a la funció pública del Govern com a cadascuna de les empreses públiques que l’Administració ofereix.

La consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas, ha explicat que amb la posada en marxa de la borsa única i permanent «aconseguim fer una passa més en la recerca de la simplificació administrativa que ajudarà a pal·liar les problemàtiques actuals referents a la cobertura de vacants temporals dins l’Administració».

Així, Estarellas ha recordat que fins ara coexistien vàries borses a les quals l’Administració havia d’acudir per cobrir places vacants o necessitats de personal o de contractació. Quan les borses s’esgotaven, bé perquè cap aspirant acceptava o perquè ja no estava disponible, s’havia de crear una nova convocatòria de borsa, retardant-se la cobertura d’aquestes necessitats de personal.

Ara, amb la creació d’una borsa única i permanent per a cada cos de l’Administració de la CAIB, el Govern, segons ha dit Estarellas, «aconsegueix solucionar aquesta problemàtica, ja que la nova borsa s’anirà actualitzant abans que s’exhaureixi, creant així una administració més àgil i sempre coberta amb el personal necessari perquè els ciutadans puguin ser atesos amb totes les garanties».

Com funciona la borsa única

La borsa única i permanent inclourà d’ofici els aspirants que hagin aprovat alguna prova de les oposicions sense obtenir-ne plaça. Aquests tindran preferència sobre els ciutadans que, complint amb els requisits necessaris per ocupar el lloc de feina ofert, es podran apuntar en qualsevol moment a la borsa encara que no hagin participat mai a cap examen de convocatòries anteriors.

D’aquesta manera, s’aconsegueix tenir més persones disponibles per ocupar les vacants temporals de feina i apropar la gent jove a l'Administració ja que «abans, no et podies presentar a una borsa quan en tenies necessitat, si no només quan l’administració obria un procediment, la qual cosa, en moltes ocasions dificultava l’accés a una feina a l’Administració», ha afegit Estarellas, qui a la presentació ha estat acompanyat del director general de Funció Pública, Antoni Mesquida, i de la directora general de Coordinació i Transparència, Helena Rubí.

Als serveis generals de l’Administració del Govern hi ha més de 140 cossos que es corresponen a diverses professions tècniques. Les borses de cada una d’aquestes professions s’aniran creant en funció de la necessitat de cobertura dels llocs de feina. Això vol dir, que primer s’obriran aquelles borses on l’Administració no disposa de professionals que puguin cobrir els llocs vacants. Les actualitzacions de les borses es farà, al manco, dos cops a l'any. Cal destacar també, que aquestes borses són úniques per a totes les illes. Per tant, els aspirants només hauran de pagar les taxes una vegada, triïn l’illa que triïn.

El Govern ja ha convocat la primera borsa, d’enginyers agrònoms, i durant la primera setmana ja s’han presentat 15 persones. En els propers 15 dies s’obriran les borses de Medicina del treball, d’Infermeria de l’Administració general i Medicina no assistencial o la d’enginyeria tècnica de forest. Més endavant s’obriran les borses de la resta de professions tècniques com ara arquitectura, informàtica, biologia, enginyeria industrial i, també, de camins, periodisme o psicologia, entre d’altres.