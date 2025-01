David Madí: «Els catalans hem desenvolupat una cultura política de resistència, però guanyar és una cosa molt diferent»

David Madí i Cendrós és un dels personatges més influents en la política catalana de les darreres dècades. Persona clau durant els anys previs als referèndum del primer d'octubre de 2017, ha publicat el llibre 'Merèixer la Victòria', «una novel·la de no-ficció», on hi ha vivències pròpies, però també moltes altres que han aportat diferents actors catalans i espanyols que han confiat a l’autor algunes peces inèdites de la història del Procés.

«Aquesta és una història apartada del maniqueisme binari en què sembla que s’ha instal·lat la política catalana dels darrers anys. No és un relat d’herois i traïdors, de botiflers i bons sobiranistes, ni de valents i covards. El que vull traslladar és una visió de la història d’un país i d’una gent que va tornar a embolicar-se per impulsar un futur diferent per a Catalunya. No ha estat la primera vegada que s’ha provat. Ni serà la darrera», explica Madí.

Madí és el protagonista d'una 'Entrevista exclusiva' de la plataforma audiovisual VIDA, en la qual parla del contingut del llibre i de l'actualitat política de Catalunya.

Madí explica que és un llibre que qualque lector el pot trobar dur, però que està escrit contra l'infantilisme polític i que fa un recorregut polític (de molt més enrere que el 2010) per la història del que acabarà sent el procés independentista.

També parla de la relació dels catalans amb el poder i de la cultura de resistència que el poble català ha desenvolupat des de fa segles.

Podeu accedir a l'entrevista completa en el següent vídeo.