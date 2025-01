La Conselleria d'Educació presenta els nous currículums escolars

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, juntament amb la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, ha presentat l’esborrany de nou decret de currículums escolars. Aquest document recull «propostes innovadores que marquen un canvi significatiu en el sistema educatiu de les Illes Balears, amb l’objectiu de millorar els aprenentatges essencials i garantir una base sòlida de coneixements i competències per a l’alumnat», han assenyalat.

Els nous currículums aspiren a fomentar «l’equitat educativa, responent especialment a les necessitats dels col·lectius més vulnerables». Segons ha explicat el conseller Vera, «aquest nou marc curricular és el resultat d’una col·laboració estreta entre experts, la comunitat educativa i l’administració, i dona resposta a les necessitats reals dels docents, els estudiants i les famílies».

L’esborrany, que es remet a tots els membres de les diferents meses educatives i que estarà properament en exposició pública, ha comptat per primera vegada amb la participació voluntària de més d’un centenar de docents de totes les etapes educatives i de totes les Illes. També recull 32 propostes provinents de l’informe 'Anàlisi i propostes per a la millora del sistema educatiu i els currículums d’educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat a les Illes Balears' que varen fer experts en educació de diferents comunitats autònomes.

Com ja va destacar la presidenta del Govern, Margalida Prohens, en la presentació de l’informe dels experts, «ha arribat l’hora de recuperar la recerca de l’excel·lència i la cultura de l’esforç com a valors dEducació el model educatiu». Segons el conseller Vera, aquest nou enfocament «reflecteix les inquietuds de docents i famílies, impulsant un model educatiu que prioritza l’equitat i la millora dels aprenentatges, adaptat a les necessitats reals de l’alumnat».

Principals novetats per etapes educatives

– Educació infantil: es reforcen les habilitats de comunicació oral, lectura, escriptura i matemàtiques i es limita l’ús de pantalles. En aquest sentit, els mestres podran fer servir l’ús dels dispositius digitals a partir del darrer curs d’educació infantil, però no l’alumnat.

– Educació primària: s’augmenten les hores dedicades a matemàtiques, llengua estrangera, educació artística (als primers dos cicles) i coneixement del medi (al tercer cicle). Així, es prioritza l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, deslligant la competència digital de l’ús intensiu de pantalles.

– Educació secundària obligatòria (ESO): s’incrementen les hores de matemàtiques a segon i quart i es creen dues matèries optatives a primer i segon d’ESO per reforçar català, castellà, llengües estrangeres i matemàtiques. També s’introdueix la nova optativa d’Entorns digitals i multimèdia.

– Batxillerat: s’incrementen les hores de les matèries de modalitat i d’optatives a primer. A més, l’assignatura del Treball de recerca es transforma en una optativa, tal i com va requerir el Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, que passarà a denominar-se Treball d’investigació, anàlisi i creativitat i es podrà cursar al primer curs de batxillerat; es posen les optatives d’Unió Europea i Projecte empresarial, i es desenvolupa amb més profunditat la matèria d’Història i cultura de les Illes Balears. Aquestes novetats comporten un augment de 31 a 33 hores lectives setmanals a primer de batxillerat, per la qual cosa primer i segon de batxillerat queden equiparats en 33 hores lectives. En el cas de segon de batxillerat, s’incorpora l’optativa d’Activitat física, oci i salut.

A més, el conseller Antoni Vera ha subratllat que l’adaptació curricular té com a objectiu implementar mesures per a millorar els resultats de les proves del Programa per a l’Avaluació Internacional dels Estudiants (PISA), així com les proves TIMMS, que avaluen el rendiment en matemàtiques i ciències, i altres proves d’avaluació (com les proves de diagnòstic). A més, han anunciat que «es redueix la càrrega burocràtica per facilitar la tasca docent i es concedeix més autonomia als centres educatius».