Vox reafirma el seu ideari masclista: Rebutja la llei de conciliació i acusa Prohens de «seguir les passes d'Armengol»

Vox ha registrat una esmena a la totalitat a la llei de conciliació i demana que sigui retornada al Govern perquè considera que «no pot rectificar-se prou mitjançant esmenes parcials», mentre acusa Marga Prohens de «seguir els passos de Francina Armengol".



En un comunicat, els de Vox Balears han argumentat que el projecte de llei, «lluny d'atendre les necessitats reals de les famílies en material de conciliació, cerca imposar un ideari polític basat en la perspectiva de gènere i les directrius de l'Agenda 2030».



Per a Vox, la norma de la facilitació de la conciliació és només «una disfressa» que oculta un intent de perpetuar discursos ideològics que «no representen a la majoria dels ciutadans de les Balears».



Per contra, Vox considera que la «veritable conciliació» ha de respectar la llibertat de les famílies per a organitzar-se com millor els convengui i atenent les seves necessitats, «sense imposicions ideològiques com la corresponsabilitat o l'escletxa salarial des de la perspectiva de gènere».



Segons el seu parer, el Govern liderat per Marga Prohens segueix els passos del model socialista de Francina Armengol, «repetint les mateixes fórmules ideològiques que tant van criticar».

L'alternativa de Vox passa per una llei de conciliació que elimini les imposicions ideològiques alienes a la realitat de les famílies,«ni perspectiva de gènere ni referències a l'Agenda 2030», que abordi les «causes reals» de les diferències laborals substituint termes com «escletxa salarial» per un enfocament en l'«escletxa maternal» i «paternal»; i que respecti la llibertat i autonomia de les famílies sense imposar conceptes aliens com la corresponsabilitat.