Les Illes Balears participen en Fitur «amb l'objectiu de posicionar-se com una destinació turística sostenible»

Les Illes Balears participen en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra a Madrid del 22 al 26 de gener. Segons han explicat, l'objectiu és posicionar-se en el mercat estatal com «una destinació turística compromesa amb la sostenibilitat».

L'Agència d'Estratègia Turística (AETIB), ha estat l'encarregada de coordinar tota la participació en aquesta fira. Un esdeveniment en el qual les Illes Balears seran presents amb un nou estand completament accessible i amb una superfície de 1.000 m², l'espai del qual ha estat finançat amb els fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation.

El nou estand de les Illes Balears en Fitur «convida a reflexionar sobre l'ús i cura dels recursos naturals i està inspirat en l'aigua i els seus ecosistemes». Es tracta d'un disseny sorgit d'un concurs d'idees previ organitzat per l’AETIB en 2024 i que ha servit de base per al projecte final.

Al costat de cadascuna de les illes, en l'estand de les Illes Balears en Fitur seran presents 12 ajuntaments de Mallorca i 8 de Menorca, així com un total de 12 coexpositores privats (Roig Drive Mallorca, Affilired, Menorca Lines, Bookingcore SL, Uroplayas Global Travel Partner, Timó Hotel, Nagarro, My Transfers, Eulen, Cityexperience, Entertaiment Spain i Quohotel). Es disposarà, també, de cinc cabines de ràdio des de les quals diferents emissores locals realitzaran la seva programació en directe aquests dies.

Gastronomia i turisme

Per primera vegada, dins l'estand de les Illes Balears, sota la coordinació de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, es disposarà d'un espai enogastronòmic dedicat a la promoció del producte local com a element fonamental de la promoció turística.

Es duran a terme un total de 25 showcookings, cada un d'ells dedicat a un producte local diferent. Els xefs prepararan una elaboració que es degustarà acompanyada d'un vi local. Cada un dels dies es destina a una illa diferent: dia 22 de gener estarà dedicat a Eivissa i Formentera, el dia 24, a Menorca, i els dies 23, 25 i 26, a Mallorca. Els xefs responsables de les degustacions seran Óscar Molina (per Eivissa i Formentera), Patrick James (per Menorca), Miquel Calent, Ariadna Salvador i Borja Triñanes (per Mallorca). Els vins maridats seran de les IGP Eivissa, Menorca i Mallorca, així com de les DOP Binissalem i Pla i Llevant.

A més, els dies 22, 23 i 24 de gener es donaran a degustar també còctels elaborats amb herbes de Mallorca, herbes d'Eivissa, gin de Maó i Palo de Mallorca. La preparació dels còctels anirà a càrrec del professorat i l'alumnat de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

Activitats en l'estand

Durant els dies que duri la fira, es duran a terme diferents presentacions i activitats en l'estand de les illes Balears.

El dimecres 22 de gener, a les 12.00 h, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, i el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, presentaran als mitjans de comunicació «el procés de transformació per a la sostenibilitat de les illes Balears i com s'està impulsant un nou model turístic».

El mateix dia, també realitzaran presentacions altres direccions generals del Govern així com l'Ajuntament de Palma.

El dijous i divendres 23 i 24 de gener, es duran a terme presentacions a càrrec dels Consells insulars de Mallorca, Menorca i Formentera, així com diferents municipis de les illes, els qui presentaran les seves principals novetats turístiques per a l'any 2025.

A més, durant tots els dies de la fira, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural ha organitzat, en un espai habilitat especialment per a això, uns tallers i tasts de producte local a càrrec de diferents xefs de les illes que funcionen amb reserva prèvia i que tenen com a objectiu promocionar el producte local i posar en valor les DOP i IGP de les illes Balears.

Totes les presentacions que tinguin lloc en l'estand de les Illes Balears es retransmetran en streaming pel canal de Youtube de Turisme Illes Balears: @turismoislasbaleares

Durant el cap de setmana, dies d'accés de públic final a la fira, hi ha programades diferents activitats com són uns tallers de pintures i degustacions gastronòmiques, entre altres.