Prohens, sobre la macrogranja de Sineu: «Alguns només han alimentat la màquina del fang»

La presidenta del PP de les Balears i del Govern balear, Marga Prohens, ha reivindicat aquest dissabte, en la Junta Local del PP de Sineu, que «Sineu i Maria tenen la tranquil·litat que no hi haurà cap macrogranja prop de les seves cases, gràcies a les diferents institucions del PP».

Prohens ha participat en una junta local oberta del PP de Sineu per a informar sobre l'arxiu del projecte de macrogranja i el nou Decret llei que regularà aquestes instal·lacions a partir d'ara. Amb ella hi han estat el president del PP Mallorca i del Consell Insular, Llorenç Galmés, el batle 'popular' de Sineu, Tomeu Mulet, i el batle de Maria, Jaume Ferriol. També el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi natural, Joan Simonet.

«Havíem de fer les coses bé, i per això havíem de ser prudents», ha exposat la presidenta Prohens, que ha lamentat que «alguns s'han intentat aprofitar d'aquesta prudència per a generar dubtes i treure rèdit posant en marxa la màquina del fang perquè fer política darrere d'una pancarta és el que millor se'ls dona, però nosaltres no ens hem desviat en cap moment del camí, que no era un altre que arribar a l'arxiu de la macrogranja de Sineu».

«Amb el Decret aprovat pel Govern, vam conjugar la seguretat jurídica en la producció avícola, amb la tranquil·litat dels municipis, tancant definitivament la porta a qualsevol projecte d'aquestes característiques a les Balears», ha relatat la presidenta.

«Després de molts mesos, els veïns de Sineu i els de Maria tenen la tranquil·litat que no hi haurà cap macrogranja prop de casa, gràcies al treball les diferents institucions del PP», ha conclòs Prohens.