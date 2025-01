El Consell de Mallorca continua amb la promoció turística a FITUR tot i la massificació

El Consell de Mallorca serà present en la pròxima edició de FITUR amb un enfocament «renovat en la protecció i regeneració del territori», eix principal del seu model de gestió turística. No obstant això, la institució insular continua així amb la promoció turística tot i la massificació i la sobreexplotació de l’Illa.

Segons ha assegurat el Consell aquest dissabte, «de cara a la temporada 2025, l'objectiu principal és continuar sensibilitzant i conscienciant als turistes sobre la importància d'un model de turisme responsable. Gràcies al Pledge, el sector ha adquirit una major consciència, aconseguint per primera vegada la col·laboració conjunta entre el sector públic i privat en aquest àmbit».

Segons ha explicat el Consell, la delegació de l'illa, estarà representada pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompanyat pel conseller de Turisme, Marcial Rodríguez i la directora insular de Turisme per a la Demanda i l'Hospitalitat, Susanna Sciacovelli. «L'equip al complet valorarà a través de les diferents accions i de l'agenda dissenyada per a FITUR tot el que l'illa està fent per a continuar sent líders en el sector internacional, sota la consigna del respecte i la responsabilitat. Com a elements clau de les accions previstes aquests dies: l'oferta gastronòmica, cultural i audiovisual, que es presentarà a través de diferents esdeveniments de gran impacte», han explicat.

El Consell de Mallorca també presentarà la setmana que ve a FITUR algunes de les seves iniciatives culturals més destacades. Concretament, la institució insular i Es Baluard Museu d’Art Contemporani donaran a conèixer «un innovador projecte que es posa en marxa enguany: la Biennal B. Es tracta d’una iniciativa que combina art, artesania i disseny com a eines per fomentar la sostenibilitat i promoure el patrimoni de l’illa».

Així, tal com han explicat, «la Biennal B inclou un congrés internacional sobre desenvolupament territorial sostenible, projectes artístics interdisciplinaris, com exposicions, i accions per millorar la connectivitat ecològica a Mallorca». Amb aquesta iniciativa, el Consell de Mallorca i Es Baluard volen posicionar l’illa «com a model de turisme cultural sostenible i fomentar un diàleg creatiu sobre els reptes culturals i ambientals actuals».

Paral·lelament, el Consell promourà dos nous formats turístics de qualitat, que connecten activitat física amb patrimoni i paisatge local. El vicepresident segon del Consell de Mallorca i conseller del Departament de Medi Ambient, Medi rural i Esports, Pedro Bestard, assistirà a la fira «per a donar suport a la promoció de la ruta de pedra seca (GR-221), i també un model de turisme esportiu universal i accessible en Fitur for All, amb la finalitat d'impulsar noves propostes especialitzades, relacionades amb la pràctica d'exercici físic i el coneixement del paisatge i patrimoni mallorquí».