PSIB: «Galmés protegeix el conseller de Turisme i es nega a cessar-lo», sobre la denúncia dels funcionaris

Els Socialistes de Mallorca han exigit la dimissió del conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez, o el cessament per part del president del Consell de Mallorca, en relació amb la seva participació en els fets denunciats per funcionaris del mateix departament. Les compareixences de conseller de Turisme i president del Consell s’han produït en el decurs de dos plens extraordinaris de la institució que s’han celebrat aquest dijous, el vespre del dia de Sant Antoni. «Marcial Rodríguez no pot continuar ni un minut més com a conseller i Galmés l’ha de cessar», ha afirmat la portaveu del grup socialista, Catalina Cladera, durant la seva intervenció.

El conseller de Turisme s’ha limitat a llegir totes les seves intervencions al ple, en les que bàsicament ha al·legat desconeixement de les denúncies que li imputen i indefensió a causa del mateix anonimat que justament el sistema d’informació del Consell està obligat a garantir.

Marcial no ha rebatut ni una sola de les qüestions que ha plantejat Cladera, que recollint les informacions publicades al respecte, acusen el conseller de «maltractament psicològic als treballadors públics i manca de respecte, coaccions i amenaces, intent d'agressió al cap d’inspecció, assetjament laboral, alteració d’ordre cronològic dels expedients, prescripció d’infraccions, obligar a fer informes irregulars, presumptes tractes de favor en relació amb la tramitació de l’agroturisme sa Talaia Blanca, maquillatge de dades (de la inspecció, del CBAT, d’ordenació), o l’ocultació de dades per fer el PIAT».

Cladera ha afirmat que Rodríguez «ha negat totes les acusacions, però ha quedat demostrat que ha mentit», citant noves informacions periodístiques que corroboren la versió ja coneguda respecte a les denúncies presentades contra l’actitud del conseller. «No pot ser que Rodríguez sigui la nostra cara visible a FITUR», la fira turística de Madrid que se celebra la setmana que ve.

Després que el conseller de Turisme no hagi reconegut cap dels fets que se li imputen, i hagi tornat a repetir que són «infundis i mentides», Cladera s’ha queixat davant el ple per la manca de protecció dels funcionaris de la institució, en posar en dubte la veracitat dels fets que han denunciat. «Dubt que vostès no coneguin aquesta denúncia», ha dit Cladera, tant a Rodríguez com a Galmés.

En relació amb el president del Consell i la seva actitud en tot el cas, Cladera ha posat de manifest que no li ha mostrat en cap moment suport al seu conseller de Turisme, i fins i tot dijous capvespre no s’hi ha acostat físicament en públic. En canvi, en el seu torn d’intervenció, Galmés ha evitat censurar la seva actitud i no ha donat veracitat a cap de les acusacions que pesen sobre Rodríguez. Aquesta protecció sense arguments de pes no ha passat inadvertida a Cladera, que creu que si no fa cessar Rodríguez, el president del Consell es converteix en «còmplice» de tots els fets. «Si Galmés no actua tal vegada és perquè hi té coses a veure en les acusacions d’ingerència política en les tramitacions del departament de Turisme, i potser és ell qui va donar ordres al senyor Marcial Rodríguez en relació amb tràmits de l’agroturisme sa Talaia Blanca o sa Vinya d’Andratx».

«Aquesta compareixença ens deixa molt preocupats» ha admès la portaveu socialista, ja que «no ha resolt cap de les qüestions que es plantegen a la denúncia». Cladera ha valorat molt negativament que Galmés ni tan sols hagi esgotat els seus torns d’intervenció, en una demostració de «manca de respecte per a l’oposició, per als funcionaris i per a tot el Consell de Mallorca».