Més per Menorca reclama l’estudi de capacitat de càrrega turística de l’illa

El grup Més per Menorca al Consell Insular demanarà al pròxim ple de la institució en quin estat d’elaboració es troba l’estudi de capacitat de càrrega turística de Menorca que va encarregar l’equip de govern el febrer del 2024.

Cal recordar que el mes de setembre passat, quan ja havien transcorregut més de sis mesos des de l’encàrrec, els consellers de Més per Menorca van demanar a la consellera d’Ordenació del Territori, Núria Torrent, una data concreta de finalització de l’estudi, però va evitar donar una resposta, afirmant que ja existia un esborrany del document. Per aquest motiu, a final de setembre, el partit menorquinista va sol·licitar per escrit una còpia de l’esborrany, així com de la comunicació mitjançant la qual l'adjudicatari havia lliurat aquest esborrany, però confirmen que encara no han rebut ni una cosa ni l’altra.

El conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, demana a l’equip de govern que «no interfereixin en la tasca de l’oposició i comparteixin la informació que tenen a les seves mans». Barceló considera que la saturació de l’illa és una de les principals preocupacions de la ciutadania i una de les principals causes dels problemes que tenen els habitants, "com la manca d’habitatge», per això, demana al president Vilafranca que «enceti un diàleg seriós amb l’oposició en comptes de treballar d’amagat en una modificació del PTI on tenen intenció de permetre el lloguer turístic també en sòl rústic».