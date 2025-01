ANPE demana una pujada salarial per als professors per damunt del 5% en el 2025

El sindicat ANPE ha assegurat que «no acceptarà» un increment salarial inferior al 5 per cent en aquest 2025 per al col·lectiu docent i ha reclamat un acord retributiu a llarg termini que «permeti pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu acumulada des de 2010».

En aquest sentit, han apuntat que el poder adquisitiu dels professors ha disminuït «a causa de l'increment de la carestia de vida a les Balears» i han assenyalat que després de les retallades estatals de 2010, el salari dels docents «encara no s'ha recuperat».

El sindicat explica que aquesta reivindicació és deguda a la minoració del sou que varen patir els funcionaris de les Balears els anys 2020 i 2021 amb l'anterior Executiu, la qual cosa suposa una actualització del 2,9 per cent dels complements autonòmics.

En segon lloc, han advertit que queda pendent la pujada del 0,5 per cent pactada per l'Estat per a abonar a l'abril, amb caràcter retroactiu des del 2024, i que «encara no s'ha vist reflectida en les nòmines dels docents».

A més, han justificat la pujada de sou per l'augment de l'IPC aquest 2025, amb el qual han d'actualitzar-se les nòmines al preu de la vida, com ocorre cada any. Per aquests motius, entenen que l'actualització de la nòmina del professorat no pot estar per sota del 5 per cent enguany.

Respecte als deutes pendents generats pels efectes retroactius de les retallades de 2020 i 2021, han sol·licitat que es negociï en diversos terminis perquè els professionals «no perdin ni un sol euro».

Des del sindicat han considerat «responsable» negociar aquesta qüestió, ja que «no volen que el pagament d'aquests endarreriments suposi la congelació dels acords pactats amb Educació des de la Taula Sectorial, com són l'Acord marc i l'Acord per la Insularitat, que es desenvoluparan en els pròxims cursos».

Per part d'ANPE, han detallat que es mostraran «flexibles» a negociar els acords retributius plantejats i a treballar per a descongelar les condicions laborals que queden pendents.