UOB: «El deler del conseller per perseguir el català no era una dèria que Vox havia imposat sinó que el Partit Popular n’és orgullós impulsor»

El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha manifestat la seva intenció de mantenir el pla de segregació lingüística malgrat haver perdut el suport de Vox. Per això, la UOB Ensenyament ha assenyalat que «el deler del conseller per perseguir i danyar el català no era una dèria que Vox havia imposat als populars a canvi d’un indigne suport parlamentari, sinó que el Partit Popular n’és orgullós impulsor».

«El Partit Popular no s’havia contemperat a les exigències de l’extrema dreta quant a política lingüística, simplement ho usà com a excusa davant la societat i els agents socials per eximir-se de la responsabilitat i vergonya de perseguir la llengua pròpia de les Balears», han explicat.

Vera ha afirmat que el pla «està funcionant a la perfecció». Per al sindicat, «si malbaratar els diners dels contribuents, desviar diners de l’escola pública cap al sistema concertat i enfonsar encara més el català eren els objectius del pla de segregació, hem de convenir que sí, que està funcionant a la perfecció».

«Cada vegada que el Partit Popular arriba al poder, es tornen a engegar les polítiques contra la llengua catalana, més obertament com en temps de José Ramón Bauzà o de forma més velada, com en temps de, com la coneixen alguns, Marga La Roja», han remarcat.

Per això, la UOB Ensenyament insta una vegada més la Conselleria d’Educació a abolir el pla de segregació lingüística i a «oblidar els experiments derisoris de Vox i assolir un compromís ferm amb la defensa i promoció de la llengua catalana». Així mateix, encoratgen no només els docents, sinó tota la societat, a «defensar la llengua pròpia contra les ingerències de l’extrema dreta uniformitzadora i nostàlgica de lúgubres passats».