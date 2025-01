Sumar Més exigeix explicacions sobre la privatització de les torres de control aeri a proposta d’Aena

Sumar Més, composta per Més per Mallorca i Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB), ha registrat al Congrés dels Diputats una sèrie de preguntes parlamentàries per exigir explicacions al Govern espanyol sobre la privatització de les torres de control aeri a proposta d’Aena. Aquesta decisió, que afecta directament els serveis essencials de seguretat i navegació aèria, ha generat preocupació en els sectors implicats i en la societat en general.

Conflicte d'interessos i control públic

Recentment, el Consell de Ministres va autoritzar la creació d'Enaire Global Services (EGS), una filial creada per participar en els concursos de liberalització dels serveis de control aeri. Aquesta mesura ha estat alertada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que adverteix sobre un possible conflicte d’interessos entre Enaire, que controla el sistema de navegació aèria a diverses torres, i Aena, responsable de la gestió de la majoria d’aeroports espanyols.

Davant aquesta situació, Sumar Més ha plantejat al Govern les següents preguntes:

Com valora el Govern el criteri de la CNMC sobre el conflicte d'interessos entre Enaire i Aena? Quines mesures pensa adoptar el Govern per complir amb les recomanacions de la CNMC? Quin termini té el Govern per implementar aquestes mesures?

Per la seva banda, Vicenç Vidal, diputat de Més per Mallorca, ha afegit: «La liberalització de serveis com el control aeri no només posa en perill la qualitat del servei, sinó que obre la porta a la privatització d’un sector fonamental per al benestar de la ciutadania. Hem de mantenir el control públic d’un servei que afecta directament la seguretat i la mobilitat de tots els ciutadans.»

El diputat d’Esquerra Unida, Fèlix Alonso, ha destacat: «Les privatitzacions no milloren els serveis públics, sinó que suposen un empitjorament per als usuaris, amb acomiadaments i reducció de drets laborals. El privat mai millora el públic. Mantenir la filial d’Enaire pot ser una manera de garantir que el control sobre un sector tan estratègic com el control aeri quedi sota supervisió pública.»

Amb aquesta iniciativa, Sumar Més vol posar de manifest la importància de mantenir el control públic en el sector aeri, un dels pilars per a la seguretat i la bona marxa de la mobilitat aèria. Les formacions alerten que la privatització de serveis essencials, com el control aeri, pot posar en risc tant la qualitat com la transparència del sistema, afavorint interessos privats per damunt del bé comú.

Sumar Més es manté ferm en la seva defensa d’un sistema públic que garanteixi la seguretat i els drets laborals de la ciutadania, i exigeix que el Govern prengui mesures immediates per evitar un retrocés en la gestió pública dels serveis aeris.