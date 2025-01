Campanya per demanar que es retoli en català

L’entitat Nosaltres Sols! el diumenge 12 de gener va fer ressò a les seves xarxes socials d’una acció que han duit a terme a diversos indrets de Mallorca. Han enganxat l’adhesiu «Aquest local no respecta el català» a diferents locals de la Part Forana i Palma per reivindicar el dret a «no ser ciutadans de segona, i que es reconegui el català com a llengua nostra».

A un fil que han fet a la xarxa X exposen el rerefons d’aquesta acció:

«La Llei de Normalització Lingüística (1986) estableix, entre d'altres, el dret dels ciutadans de les Illes a conèixer i usar la llengua en tots els àmbits, empreses públiques i privades. La realitat és que el Govern, des de l'aprovació de la Llei, no ha fet més que incomplir-la. La màxima Institució té l'obligació de fomentar la llengua en totes les esferes, així com garantir el dret d'usar-la dels ciutadans.

Han passat 40 anys i l'Administració no ha garantit que la retolació i l'atenció oral dels establiments estiguin, com a mínim, en català. Això ens fa arribar al punt en què ens trobam avui, on passejar pels carrers dels nostres pobles i ciutats no dista molt de passejar per Burgos o Berlín. La llengua pròpia ha estat arraconada fins a ser inexistent, on hi predominen llengües estrangeres com l'alemany o l'anglès. El resultat és una brutal minorització, on som discriminats com a consumidors de la majoria d'establiments de casa nostra, arribant a negar l'atenció a aquells que s'adrecen en català.»