EUIB rebutja la privatització de les torres de control aeri: «Volem un desenvolupament més just i sostenible»

Davant les informacions fetes públiques aquest dissabte sobre la possible privatització de les torres de control aeri dels aeroports de les Illes Balears, Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha manifestat el seu «més rotund rebuig» a aquesta mesura. La formació defensa la necessitat de «mantenir una gestió i control públic d’aquest sector estratègic», essencial per al bon funcionament de l’economia i «per a garantir els drets de mobilitat de les persones en un arxipèlag com el nostre».

Segons EUIB, la privatització de les torres de control aeri «suposa un risc per a la qualitat del servei i els drets laboralsdels treballadors i treballadores del sector. A més, podria tenir conseqüències negatives per a la connectivitat entre illes i amb la resta de l’Estat, una necessitat vital per a la població de les Illes Balears i el nostre teixit productiu».

En aquest sentit, EUIB ha considerat que la gestió pública és «l’única garantia per assegurar que aquest servei clau es gestioni amb criteris d’interès general, prioritzant les necessitats de la ciutadania i la cohesió territorial per damunt de beneficis privats».

Així, segons ha declarat Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB: «Només des d’una gestió i control públic d’aquest servei es pot garantir un canvi profund en el nostre model productiu, prioritzant el benestar de la gent de les Balears per sobre dels interessos de les grans empreses privades. La privatització impedeix que el sector aeri contribueixi a un desenvolupament més just i sostenible per al nostre territori».

Per aquest motiu, la formació ha anunciat que traslladarà aquesta problemàtica al Congrés dels Diputats a través de Fèlix Alonso (EU) i Vicenç Vidal (Més), per exigir al Govern central que «aturi qualsevol procés de privatització i que reforci el compromís amb una gestió 100% pública i transparent del control aeri».

A més, EUIB ha informat que el grup de l’Esquerra al Parlament Europeu estudiarà les pròximes accions polítiques a emprendre davant les institucions europees. Això inclourà esforços per defensar un model de gestió pública que prioritzi els drets de la ciutadania i l’interès general, enfront de les propostes «que pretenen imposar models privats recolzats per Brussel·les».

Finalment, EUIB ha reiterat el seu compromís «amb la defensa dels serveis públics» i ha fet una crida a totes les forces polítiques i socials de les Illes Balears «a unir esforços per frenar aquest nou intent de mercantilitzar un servei essencial per al nostre territori».