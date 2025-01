Educació concedeix ajuts per valor de 871.875 euros per a programes de qualificacions inicials

Aquest dissabte, 11 de gener, s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, per la qual s’atorguen subvencions a corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions empresarials i professionals sense ànim de lucre i entitats d’economia social per desenvolupar programes de qualificacions inicials (PQI). En total, les subvencions arriben als 871.875 euros.

Segons ha detallat el Govern, l’objectiu d’aquests PQI és «oferir la formació adient perquè els alumnes desenvolupin les capacitats i destreses per assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, com a mínim, i tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les seves possibilitats i expectatives personals, així com de continuar els estudis».

Els programes de qualificació inicial inclouen mòduls professionals d'un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació adaptats a les necessitats dels alumnes que els cursen.

Segona ha recalcat el Govern, els PQI estan adreçats a alumnes, d’entre 16 i 21 anys, «que no tenen prou maduresa per a poder cursar amb garanties un cicle formatiu de formació professional bàsica i que pertanyen a col·lectius amb necessitats específiques que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO, que no tenguin cap títol equivalent ni de nivell acadèmic superior a aquest títol, que no disposin de les competències bàsiques necessàries per accedir al mercat laboral i que vulguin assolir competències professionals pròpies d'almenys una qualificació professional de nivell 1».