El transport públic també serà gratuït el 2025

El Consell de Govern ha formalitzat la pròrroga de la gratuïtat als mitjans de transport de competència autonòmica (tren, metro i bus interurbà de Mallorca) per al 2025, una vegada aprovat el 23 de desembre passat el Reial decret llei que preveu l'ajuda estatal per a complementar la bonificació en el preu dels abonaments i títols multiviatge del transport col·lectiu terrestre de les Illes Balears, tal com havia reclamat el Govern.

Mitjançant l'acord del Consell de Govern, es dona continuïtat des del primer de gener d'enguany a la rebaixa del 100 % sobre el preu en vigor actualment utilitzant la Targeta Intermodal a la xarxa d’autobusos regulars TIB, tren i metro de Mallorca, de manera que, en aquests casos, tots els preus són de zero euros durant l’any 2025 i es garanteix la gratuïtat per tercer any consecutiu, tal com s'ha aplicat durant els anys 2024 i 2023.

No obstant això, el Govern defensa que l'ajuda estatal, prevista en el Reial decret llei 9/2024 sense fixar una quantia, «s'ha d'adaptar per a cobrir el cost real de la gratuïtat durant tot l'any». Aquesta proposta ha estat traslladada per la Conselleria d’Habitatge, Territori i Mobilitat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, tenint en compte que la partida de 43 milions d'euros anuals establerta per als anys 2023 i 2024 ha estat insuficient i que les administracions de les Illes han assumit amb fons propis el gruix del finançament de la gratuïtat.

Respecte del transport públic autonòmic, els darrers dotze mesos, el Govern ha assumit el 80 % del cost de la gratuïtat en aquests mitjans (bus, tren i metro de Mallorca): un total de 54,3 milions, entre les bonificacions a diversos col·lectius finançades per la Comunitat Autònoma i el dèficit en l’aportació estatal en aquest període. Per això, el Govern reclama que el Ministeri «assumeixi amb la seva aportació el cost real de la part corresponent per complementar la gratuïtat del transport a totes les Illes».