Els aeroports de Palma i Eivissa són els que més retards i cancel·lacions varen registrar el 2024

Els aeroports de Palma i Eivissa s'han situat el 2024 com els aeròdroms amb l'índex més alt de retards i cancel·lacions de l'Estat, segons l'informe anual sobre la puntualitat dels viatges d'AirHelp.

Així, dels gairebé 16 milions de passatgers que varen volar des de Palma, més de 5,5 milions varen patir retards o cancel·lacions, cosa que representa que un 35% dels passatgers varen tenir incidències en el seu vol.

En el cas de l'aeroport d'Eivissa, és el segon amb més índex d'incidències durant el 2024, amb un 31% de passatgers afectats per les interrupcions durant aquest any.

A nivell estatal, Espanya és el país amb més sortides registrades, amb un milió de vols, i amb més desplaçaments de passatgers, aproximadament 145 milions, durant el 2024. Tot i que l'activitat aèria s'ha mantengut més o menys estable en referència al 2023, quan es varen registrar només 80.000 vols i vuit milions de passatgers menys, la puntualitat de les pistes de l'Estat ha empitjorat un 2%.

Mentre que el 2022 la taxa de retards no arribava al 22% -sent dels països més puntuals d'Europa-, el 2023 ja havia augmentat la impuntualitat fins al 24% i, novament, aquest any la taxa d'interrupcions torna a empitjorar arribant al 26%. Per tant, gairebé 2,25 milions de passatgers podran reclamar a la seva aerolínia per la interrupció d'un vol del 2024 amb origen a l'Estat espanyol.

D'altra banda, l'informe detalla que els mesos d'estiu continuen sent aquells amb més trànsit aeri, especialment el juliol i l'agost, però també són els que presenten taxes d'interrupcions més grans -juny, juliol i setembre-.