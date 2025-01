L'Ajuntament d'Eivissa sanciona amb més de 100.000 euros un promotor per infraccions urbanístiques

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Eivissa ha acordat la resolució d'un expedient sancionador per infracció urbanística amb dues sancions, una per fer obres sense permís i l’altra per ús indegut a un promotor, i no a un propietari, que llogava un local comercial com a habitatge sense títol habilitant, aquesta és la primera sanció que es fa a un promotor.

L’acció de fer obres a un local sense permís se sanciona amb una multa del 50 al 100% del valor de les obres, segons l’article 167.1 de la Llei 12/2017 del 29 de desembre d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB). En aquest cas es tracta d’una multa del 75% de 67.071,71 €, per tant, la sanció serà de 50.303,78 €.

Per altra banda, el canvi d’ús d’una construcció sense títol urbanístic perceptiu que habiliti el canvi s’ha de sancionar segons el que diu l’article 167.4 a) de la LUIB. En aquest cas la quantia és la mateixa que la mencionada anteriorment. Així, les sancions imposades ascendeixen a 100.607,56 €.

Rafael Triguero, batle d’Eivissa, ha declarat que el consistori serà inflexible amb aquest tipus d’accions. «Hem de ser contundents amb els lloguers il·legals» ha comentat Triguero, fent èmfasi que Eivissa és una ciutat per viure-hi i la protecció a l’habitatge és una de les prioritats de l’actual equip de Govern.