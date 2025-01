La sinistralitat a les carreteres de les Illes Balears

El 2024 ha estat un any terrible per la quantitat d’accidents mortals que s’han registrat a les carreteres menorquines, s’hi han comptabilitzat 13 falliments, ha explicat aquest dimarts el GOB Menorca.

L'entitat ha analitzat les darreres estadístiques publicades per la Direcció General de Trànsit, corresponents a l’any 2023. L’informe recull tots els accidents, amb els diferents tipus de gravetat, a totes les carreteres de l’Estat.

Les carreteres amb més accidents a les Balears

A nivell estadístic, la majoria d’accidents es produeixen a les vies urbanes, però els sinistres amb pitjors conseqüències (ferits greus i 7 de cada 10 morts), es concentren a les carreteres interurbanes, degut a la major velocitat dels vehicles.

Les dades de la DGT permeten saber quines carreteres acumulen més accidents. Les autopistes i autovies de Mallorca i Eivissa encapçalen aquest registre, on la carretera general de Menorca es situa a la desena posició, amb 25 accidents registrats en 2023.

Les 10 carreteres més afectades per nombre d’accidents a les Balears en 2023

80 accidents a la Ma-19, l’autopista de Llevant o de Llucmajor.

79 a la Ma-13, l’autopista de Palma a sa Pobla.

77 a la Ma-20, l’autopista de la Via de Cintura.

55 a la Ma-15, l’autovia de Manacor.

48 a la Ei-600, l’autovia d’Eivissa a Sant Antoni.

44 a la Ei-700, la carretera d’Eivissa a Sant Josep

40 a la Ma-1, l’autovia de Palma a Andratx

37 a la Ei-300, de Santa Eulàlia a Portinatx

28 a la Ma-10, de la Serra de Tramuntana

25 a la Me-1, la carretera general de Menorca.

Els accidents mortals varen augmentar en 2023

En 2023, a les Balears els accidents mortals en carretera varen augmentar un 65 % respecte de l’any anterior i varen passar de 29 a 48 morts. Es considera falliment relacionat amb un accident si hi ha mort en els pròxims 30 dies. Dues d’aquests vides perdudes es varen registrar a Menorca, després de dos anys sense tenir-ne cap.

La relació per illes va ser la següent:

Mallorca: 32

Eivissa: 10

Formentera: 4

Menorca: 2

El cas de Menorca mostra una dispersió d’accidents a diferents vies (en 2023 es van comptabilitzar 25 accidents a la general entre Maó i Ciutadella, i 69 accidents més, fora de la general).

També aquest passat 2024, els morts en carretera registrats a Menorca s’han distribuït en diferents vies:

4 a la carretera general

1 a la carretera de Sant Climent

1 a la carretera de Fornells

1 a la carretera de Cala Galdana

6 a la carretera de l’aeroport

Tendències d’accidents a zones rectes i en dies clars

De les tres variables que acostumen a intervenir en un accident (carretera, vehicle i conductor), sembla clar que la majoria dels cassos son atribuïbles a la persona que condueix.

Quan el problema el presenten les carreteres, les estadístiques mostren acumulació en punts concrets, fet que fa anys que no succeeix a Menorca.

Per al GOB, és interessant ressaltar que, de les dades de l’informe es dedueix que quasi tots els accidents registrats en 2023 es varen produir en condicions de bona visibilitat i amb un ferm sense dificultats.

A més de possibles indisposicions dels conductors, Trànsit adverteix de manera creixent en la distracció generada pels telèfons mòbils. «Caldrà esbrinar quines altres qüestions poden estar influint en aquest augment d’accidents en condicions òptimes, per aconseguir frenar aquest balanç de desgràcies», apunta el GOB Menorca.

La massificació incrementa la saturació

«La major quantitat de gent que es registra a Menorca des de fa uns anys es tradueix també en un increment de vehicles privats. Això fa que els mesos d’estiu se saturin algunes vies, la qual cosa pot augmentar estadísticament el perill de problemes», explica l'entitat.

No obstant això, alerten que, de l’experiència de les altres illes, on s’han desdoblat diferents vies, no sembla desprendre’s una reducció en el nombre d’accidents. Probablement per aquests motius, les illes de Mallorca i d’Eivissa estan impulsant mecanismes per a poder limitar, com ja es fa a Formentera, el nombre de vehicles turístics que poden entrar a cada illa.

Menorca pot exercir aquest mecanisme des de 2023. També té fet un estudi pagat amb doblers del Consell Insular que adverteix d’un excés del 30 % de vehicles durant juliol i agost, i del 20 % en juny i setembre.

No obstant això, el GOB remarca que «la manca de decisió de l’actual equip de govern està deixant passar el temps sense abordar aquesta qüestió a l’illa».