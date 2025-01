Open Cosmos presenta la seva nova seu al ParcBit de Palma i anuncia el primer satèl·lit de les Illes Balears

Open Cosmos, empresa pionera en solucions espacials, presentarà aquest dimarts, 7 de gener de 2025, les seves noves oficines al ParcBit de Palma i anunciarà el primer satèl·lit de les illes Balears.

Aquesta fita marcarà l'inici d'una ambiciosa missió per a investigar mètodes i tecnologies que contribueixin a mitigar l'impacte del canvi climàtic en el sector turístic i a impulsar la seva transició cap a un model més sostenible.

L'acte de presentació es farà al Parc d’Innovació Tecnològica (ParcBit) de Palma, estarà presidit per Rafel Jordà, CEO d'Open Cosmos. També comptarà amb la presència de representants del Govern i socis col·laboradors del projecte, que donen suport a aquesta iniciativa pionera.

El satèl·lit, dissenyat específicament per a les necessitats de les illes Balears, pretén convertir-se en una eina clau per a monitorar els efectes del canvi climàtic a l'arxipèlag, generant dades essencials per a implementar solucions efectives en sectors estratègics com el turisme.