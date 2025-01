PortsIB autoritza 142 amarraments el 2024 i duplica els assignats l’any anterior

PortsIB ha autoritzat 142 amarraments base per a embarcacions de llista 7 per a l’any 2024, una xifra que duplica els 58 amarraments assignats el 2023. Aquesta expansió posa en evidència l’aposta de l’organisme per una gestió més àgil i eficient dels recursos portuaris, amb l’objectiu de respondre a la demanda del sector.

L’increment s’ha aconseguit gràcies a una ampliació significativa de l’oferta inicial. Si bé el 2023 es varen proposar 126 amarraments, aquest 2024 s’ha arribat a oferir un total de 292, dels quals 142 han estat ja adjudicats i autoritzats. Aquest salt quantitatiu reflecteix un compromís ferm amb la millora de les infraestructures públiques i amb la promoció de l’accés als ports públics de l’arxipèlag.

De cara al futur, l’organisme ja treballa en les adjudicacions previstes per al 2025. Es contempla una nova oferta d’amarraments en localitzacions com Andratx, Sant Elm, Banyalbufar i Ciutadella, a més de la incorporació del Port de Cala Ratjada, on s’està ultimant un nou pla de distribució per optimitzar els espais.

Paral·lelament, es reobriran processos d’assignació en aquells ports on encara queden amarraments disponibles. Entre aquests es troben Sant Antoni de Portmany, la Colònia de Sant Jordi, S’Oberta, Fornells i Es Barcarès, fet que obrirà noves oportunitats per als usuaris que no varen poder accedir-hi en convocatòries anteriors.