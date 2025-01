Mallorca per Palestina organitza un acte reivindicatiu per a denunciar la mort dels infants de Gaza

La plataforma Mallorca per Palestina ha convocat un acte per a denunciar «l’assassinat de més de 18.000 nins i nines a Gaza a mans de l’exèrcit israelià, i la continuació del genocidi contra la població civil palestina». L’acte es farà el dilluns 6 de gener, de 15 a 19 hores a la plaça d’Espanya de Palma, fent-lo coincidir amb el Dia dels Reis, per a recordar que els nins i nines de Gaza «no podran gaudir de cap joguina en les seves vides».

Segons ha explicat l’entitat, a l’acte es llegiran en veu alta i de forma continuada els noms de totes les víctimes i podran participar totes les persones que es vulguin acostar a expressar la seva solidaritat. A més s’ha demanat a la ciutadania que duguin una joguina per dipositar en terra i mostrar així la seva solidaritat amb els infants de palestins. Tot seguit, dBalears reprodueix el manifest de la convocatòria:

MANIFEST

«Des de la plataforma Mallorca per Palestina denunciem:

Segons James Elder, portaveu global d’UNICEF: «Durant un any a Gaza es va informar de la matança cada dia en mitjana de 40 nins i nines. Aquesta és una guerra contra les nines i els nins».

El 2024 ha estat un any de sofriment inimaginable per a les famílies a Gaza. A més d’enfrontar a la constant amenaça d'atacs, moltes no tenen refugis adequats per a viure, ni aliments suficients ni accés a atenció mèdica. Els nins i nines petits viuen en tendes de campanya o refugis improvisats incapaços de protegir-los del fred, i estan en risc de sofrir congelació i hipotèrmia. Per als nounats, bebès i nins i nines amb problemes de salut, el risc és encara major.

Les dades dels organismes internacionals confirmen que el 85% de les nines i nines gazatíes menors de cinc anys no havien menjat durant tot un dia almenys una vegada en els tres dies previs a una enquesta ràpida sobre inseguretat alimentària realitzada per l'agència sanitària de l’ONU.

Rosalia Bollen, responsable de comunicació d’UNICEF, va definir l'escenari de la infància com «fred, malaltia i trauma, és el permanent malson dels nens i nenes de Gaza» («Cold, sick and traumatized» - the ongoing nightmare for children in Gaza).

Les agències humanitàries de l’ONU que operen en aquest territori palestí han denunciat que cada vegada més nines i nins moren de fam en la Franja de Gaza, i les autoritats israelianes continuen posant tota classe d'obstacles que impedeixen o demoren l'entrada d'ajuda vital per a la població gazatí.

En aquest moment, més del 96% de les dones i infants de Gaza no poden satisfer les seves necessitats nutricionals bàsiques. La majoria sobreviu amb farina, llenties, pasta i aliments enllaunats racionats, una dieta que a poc a poc compromet la seva salut.

L’Oficina per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA) va destacar el risc de desnutrició mortal i fam entre les persones més vulnerables de Gaza i va insistir en la urgència de socórrer-los.

L’alerta de OCHA va ser reforçada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que va informar que el 85% de les nines i nins de Gaza menors de cinc anys no havien menjat durant tot un dia almenys una vegada en els tres dies previs a una enquesta ràpida sobre inseguretat alimentària.

El portaveu a Ginebra de OCHA, Jens Laerke, va assenyalar que els gazatíes «no estan rebent la quantitat que necessiten desesperadament per a evitar una fam».

En conferència de premsa, Laerke va recordar que una les obligacions de les autoritats israelianes en virtut del dret internacional humanitari és facilitar el lliurament d’ajuda.

No obstant això, Israel continua restringint la capacitat de les organitzacions humanitàries per a lliurar ajuda essencial a l'escala requerida. El novembre van entrar a Gaza una mitjana de 65 camions amb ajuda al dia, una xifra molt insuficient per a cobrir les necessitats dels infants, les dones i altres civils.

Des de la Plataforma Mallorca per Palestina fem una crida a la societat balear i a la consciència de la humanitat sencera, per a exigir la fi de l'ocupació israeliana, detenir el vessament de sang a Gaza; la matança indiscriminada de civils, per tal que prevalgui la justícia, i es condemnin als responsables dels delictes de sang comesos contra el poble de Palestina.

Des de la Plataforma Mallorca per Palestina expressem el nostre absolut suport i solidaritat al poble palestí, així com les més sentides paraules de condolences a familiars i amics de totes les nines i nins assassinades per Israel a Gaza.

Des de la plataforma Mallorca per Palestina denunciam la situació de genocidi actual amb l’excusa de la guerra, que està provocant una situació de fam, epidèmies, i catàstrofe humanitària de la població palestina».