Armengol: «Els socialistes de les Illes Balears serem sempre lleials a tot allò que ens ha ensenyat Xisco Antich»

Centenars de persones de tota la societat civil de les Illes Balears han assistit divendres horabaixa a acomiadar-se del president Xisco Antich, de qui la capella ardent ha quedat instal·lada des d'aquest divendres i durant el cap de setmana al Consolat de Mar, seu de la presidència del govern de les Illes Balears.

El comiat a l’exsecretari general del PSIB-PSOE i expresident del Govern ha estat multitudinari, per part de familiars, amics, companyes del partit i representants institucionals de les diferents formacions polítiques, d’entitats, associacions i en definitiva, de tota la societat del conjunt de les Illes Balears.

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha signat el llibre de condolences i ha acompanyat a la família d’Antich durant tota la capella ardent. A l’inici de l’acte, ha assegurat que aquest divendres «és un dia de dolor absolut, perquè ens deixa un referent social, polític i ètic extraordinari d’aquesta comunitat autònoma».

Per a la dirigent socialista, «Xisco Antich ha estat i és un gran referent del socialisme de les Illes Balears, però és molt més que això; és un president meravellós d’aquesta terra, la qual s’estimava amb moltíssima intensitat i que ha viscut la seva vida per fer el bé, per l’interès general, per la justícia social, per aquestes illes, per tots els seus conciutadans i conciutadanes».

Armengol ha explicat que perd «un amic, un referent i un mestre», per la qual cosa ha avançat que «els socialistes de les Illes Balears i jo mateixa serem lleials a tot allò que ens ha ensenyat, que és moltíssim, i continuarem fent el que ell volia, que és lluitar per una societat molt més justa».

La ciutadania podrà continuar signant el llibre de condolences instal·lat en el Consolat de Mar. El comiat definitiu a Xisco Antich serà dissabte, 4 de gener, al cementiri d’Algaida, en un acte íntim, familiar i privat.