L’ASM responsabilitza Marga Prohens de censurar la manifestació sobiranista de la Diada de Mallorca a IB3

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) responsabilitza la màxima dirigent del PP a les Balears, Marga Prohens, de censurar la manifestació sobiranista de la Diada de Mallorca a la televisió pública balear.

«IB3, sense haver donat cap explicació a hores d'ara, va sotmetre a una apagada informativa la manifestació que té lloc cada any des de la dècada dels vuitanta i que una vegada més va reunir milers de persones, va recórrer els carrers més cèntrics de Palma, va obligar la Policia Local a tallar la circulació a les Avingudes i de la qual en van informar tant els mitjans locals com de fora Mallorca», assenyala l'entitat.

A parer de l’ASM, aquesta censura dels mitjans públics deixa en evidència la «doble cara» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, «la qual per una banda presumeix de defensar les Balears 'davant el Govern espanyol' [sic], per guanyar-se la simpatia de la població, i per una altra oculta una manifestació que, justament, té per finalitat la defensa de l’autogovern, la identitat, la llengua, la cultura, els serveis públics i el benestar de la ciutadania davant el govern espanyol colonial i espoliador. Tot plegat confirma que l’objectiu de la sra. Prohens és queixar-se de Madrid, no cal dir que sense cap resultat, per tornar al 'sí bwana' quan els seus superiors del PP recuperin la Moncloa».

L’ASM considera la censura d’IB3 «un capítol més de la persecució del PP a l’independentisme, que se suma a la prohibició de l’Ajuntament d’acabar la manifestació al Parc de les Estacions i al sospitós tall de corrent que va patir l’escenari a l’acte de cloenda». «Una persecució que demostra la preocupació que genera l’independentisme dins els partits sucursalistes de Madrid i encoratja l’ASM a continuar difonent el seu missatge a la ciutadania», han conclòs.