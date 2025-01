El Consell de Mallorca subvenciona 10 projectes d'investigació arqueològica durant tres anys amb quasi 700.000 euros

El Consell de Mallorca subvenciona un total de 10 projectes d'investigació arqueològica durant tres anys amb una quantia de 692.415 euros. L’objectiu és promoure la recerca científica arqueològica de l’illa i contribuir a la conservació i el manteniment del patrimoni històric.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que els projectes seleccionats contemplen diferents línies d'investigació, que inclouen l'anàlisi d'estructures antigues, estudis de cronologia i funcionalitat i recerques sobre fauna i flora del passat. La distribució de la subvenció es realitzarà de la següent manera: 140.641 euros el 2024, 276.889 euros el 2025 i 274.885 euros el 2026.

El programa de subvencions inclou projectes impulsats per universitats, centres de recerca, ajuntaments i altres entitats. «Aquesta diversitat reflecteix la riquesa i la transversalitat de l'arqueologia com a disciplina fonamental per a la societat», assegura Roca. A més, destaca que «amb aquesta iniciativa, es reafirma el nostre compromís amb la preservació del patrimoni cultural de Mallorca i donam suport als investigadors que contribueixen a la comprensió de la història i la identitat de l'illa».

Cal destacar que, l'any 2024, el Consell de Mallorca ha destinat un total de 565.000 euros a set municipis de l’illa perquè comprin jaciments arqueològics: Manacor, Alcúdia, Petra, Selva, Santa Margalida, Llubí i Sencelles podran incorporar, al seu patrimoni públic, d’aquesta manera, espais d’alt valor històric i cultural.

Visita al jaciment d’Es Turassot

Antònia Roca ha visitat, juntament amb el batle de Costitx, Antoni Salas, el jaciment d’Es Turassot de Costitx, un dels projectes subvencionats que més puntuació ha obtingut per la seva qualitat, idoneïtat i viabilitat, tan tècnica, temporal i econòmica.

En aquest poblat de navetes, el consistori realitzarà excavacions per analitzar les pràctiques domèstiques i econòmiques de l’època i la cronologia i funcionalitat de les seves estructures. Roca destaca que «aquest projecte proporcionarà una millor comprensió de l’organització espacial, les activitats econòmiques i els canvis culturals en els poblats del Pla de Mallorca, cosa que contribuirà al coneixement científic i a la difusió del patrimoni arqueològic de l’illa».

De fet, Salas destaca que «el poblat de navetes d’Es Turassot és una oportunitat única per posar en valor el patrimoni històric de Costitx, ja que és un testimoni excepcional per entendre com vivien i es relacionaven les comunitats del Pla de Mallorca fa mil·lennis»:

Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquests 10 projectes són universitats i centres de recerca, ajuntaments i particulars. Concretament, les universitats i centres de recerca beneficiaris són la UIB, que realitzarà dos estudis, un sobre les comunitats indígenes de Mallorca durant l'edat de ferro i un altre sobre els Clossos de Can Gaià i el seu entorn; l’IMEDEA, que estudiarà la cronologia i funcionalitat dels santuaris mallorquins; l’Institut de Ciències del Patrimoni-CSIC, que realitzarà un projecte d’investigació interdisciplinària sobre l'explotació i ús del coure a la prehistòria de Mallorca; l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), que estudiarà els primers ecosistemes de l'illa i, finalment, la Universitat de València, que farà la re-excavació del derelicte del Sec, per comprendre aspectes comercials i tecnològics.

Pel que fa als ajuntaments, els beneficiaris són l’Ajuntament de Costitx, que durà a terme l’excavació i estudi del conjunt de navetes d’Es Turassot, de l'època talaiòtica, per analitzar pràctiques domèstiques i econòmiques; l’Ajuntament de Montuïri, que farà una recerca sobre les transformacions de l’assentament de Son Fornés després de l’època talaiòtica i l’Ajuntament de Santanyí, que posarà en marxa un estudi sobre fortificacions i canvis socials en assentaments mallorquins en la segona edat del ferro.

Finalment, pel que fa a particulars, hi ha un únic beneficiari que és la Fundació Jardí Botànic de Sóller - Museu Balear de Ciències Naturals, que realitzarà un estudi sobre fauna i flora vinculades a períodes climàtics extrems de la Mediterrània.