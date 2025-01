'Ho duc a la sang': lema i pòster preferit per a promoure la donació de sang entre els joves de les Balears

Una enquesta duita a terme pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) i l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove), amb la participació de 942 persones, ha confirmat que el pòster amb el lema 'Ho duc a la sang' és el preferit per a impulsar la donació de sang, especialment entre els joves de 18 a 30 anys. Aquest eslògan va obtenir 735 vots, cosa que representa el 78% del total, i va superar àmpliament l’alternativa 'Jove, rebel, donant', que va obtenir 207 vots (12%).

Concurs per a trobar els millors vídeos que promocionin la donació de sang

Fruit del conveni de col·laboració signat entre el BSTIB i l’IB-Jove, el lema 'Ho duc a la sang', elegit com el favorit a l’enquesta, servirà com a fil conductor del certamen de vídeo, la convocatòria del qual s’acaba de publicar i finalitza el 27 de febrer. Aquest certamen té com a objectiu l’elaboració de vídeos creatius destinats a promoure la donació de sang i, alhora, garantir el relleu generacional del col·lectiu de donants amb la incorporació dels joves de les Illes Balears.

Els objectius principals d’aquesta iniciativa són el coneixement i la conscienciació respecte a la donació de sang, la creació d’un banc de vídeos sobre el tema i el foment de la creativitat i l’ús d'eines audiovisuals entre els joves.

Els destinataris de la convocatòria, a la qual l’IB-Jove destina 4.000 euros, són centres educatius de batxillerat, secundària i formació professional i els titulars del Carnet Jove d’entre 18 i 30 anys.

Els dos primers premis de les modalitats respectives, és a dir, per centre educatiu o per titular del Carnet Jove, estan dotats amb 1.000 euros cadascun, els dos segons, amb 500 euros cadascun i, finalment, els quatre tercers, amb 250 euros cadascun.

Els vídeos presentats han de ser originals i inèdits i els requisits tècnics i de participació es poden consultar a la pàgina web del Carnet Jove de les Illes Balears.