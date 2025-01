Una guia divulgativa d'ocells i ratapinyades per a conscienciar de la importància que tenen aquestes espècies en el control de plagues forestals

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Servei de Sanitat Forestal de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha editat la guia Fauna auxiliar per al control de plagues forestals. La publicació, presentada pel conseller Joan Simonet i la directora general Anna Torres, exposa com diferents espècies d'ocells i ratapinyades presents a les Illes Balears actuen com a controladors de plagues forestals, com la processionària del pi o l'eruga peluda de l'alzina. L'objectiu principal de la guia és conscienciar la població de la importància que tenen aquestes espècies i el paper clau que representen per al control de plagues forestals a tot l'arxipèlag.

La publicació inclou catorze fitxes, que corresponen a diferents espècies d'ocells i ratapinyades. En cadascuna, a més de l'espècie, se n'especifica l’hàbitat i la caixa niu (ocells) o caixa refugi (ratapinyades) que pot arribar a ocupar. També ofereix un apartat en què s’explica com els particulars poden construir les diferents caixes niu i caixes refugi, amb recomanacions per col·locar-les.

Cal recalcar que la guia ha estat finançada amb l'impost del turisme sostenible (ITS) mitjançant el projecte 'Sanitat forestal 3.0: Ús de noves tecnologies aplicades a la modelització forestal i millora fitosanitària de masses forestals'. El guió ha estat redactat per Cristina Fiol i David García, experts en ocells i ratapinyades, mentre que les il·lustracions i el disseny, els ha elaborat l'il·lustrador i naturalista Xavier Canyelles. La publicació es repartirà a centres educatius i a espais que tenguin relació amb el sector forestal.