[VÍDEO] Joves de Mallorca per la Llengua: «La Diada de Mallorca ens agermana amb la resta dels Països Catalans»

Joves de Mallorca per la Llengua ha fet difusió d'un vídeo a les seves xarxes socials on membres de l'associació conviden el poble mallorquí a anar a l'acte que organitzen juntament amb l'Obra Cultural Balear, Guanyem el futur!, el pròxim dimarts dia 31 de desembre, a les 13 hores, a la plaça de Sant Jeroni de Palma.

El discurs del vídeo és el següent:

«Bon dia, Joves, aquest 31 de desembre és la Diada de Mallorca. Commemora el nostre naixement com a poble fa quasi vuit-cents anys i se celebra simultàniament amb la festa de l’Estendard, celebració cívica més antiga d’Europa.

A més, és una data que ens agermana amb la resta dels Països Catalans i en la qual reivindicam moltes coses:

- Volem que el català torni a ser eina de cohesió social i s’empri en normalitat en tots els àmbits.

- Un futur just per la nostra terra i pels que l’habitam.

- Reivindicam una diada que sumi a tothom que estima aquesta illa i ens lligui amb un objectiu comú.

Per tot això, aquest dimarts 31 de desembre a la una del migdia ens veim a Palma, a la plaça de Sant Jeroni, no hi pots faltar, guanyem el futur!»

