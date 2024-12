Consubal recomana «planificar les rebaixes i adaptar-se al que necessitam i ens podem permetre»

Segons explica el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, les rebaixes són «un bon moment per a adquirir a bons preus els articles que necessitam, això sí, hem d'utilitzar el sentit comú i comprar allò que necessitam i, sobretot, allò que ens puguem permetre».

«Es tracta de no deixar-nos emportar per reclams de grans descomptes, comprar un article que no necessitam és, per molt barat que ens costi, una mala compra», ha remarcat.

Rodríguez recorda que, en aquests períodes, «l'única cosa que canvia és el preu, la resta de qualitats dels articles es mantenen intactes». «És important saber que els articles sotmesos a rebaixes han de ser d'aquesta temporada i portar exposats a la venda almenys un mes, l'etiquetatge ha de mostrar el preu anterior i el preu rebaixat, segons la normativa europea, el descompte s'ha d'aplicar preu mitjà de l'últim mes i no sobre l'últim preu aplicat, i el consumidor ha de conèixer el preu final sense necessitat de realitzar cap tipus doperació aritmètica, és a dir, l'etiqueta no pot mostrar només el percentatge de rebaixa de l'article, a més ha d'indicar el preu final», explica.

Consubal recomana «fer una llista d'allò que necessitam i ens puguem permetre i, sobretot, portar el nostre pressupost màxim en efectiu i deixar la targeta a casa per a evitar gastar més del pressupostat.

Si seguim aquestes pautes, les rebaixes seran satisfactòries».