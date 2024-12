[VÍDEO] Joan Planes: «Convidam a defensar el nostre poble i la Diada del 31D i a participar a la manifestació de dia 30 de desembre»

El president de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, Joan Planes, és el protagonista del tercer lliurament de les entrevistes exclusives que ofereix la plataforma Audiovisual VIDA.

Joan Planes fa, en primer lloc, balanç dels deu anys de vida de l'ASM, amb totes les etapes i totes les persones que han liderat l'associació.

Planes explica les línies de feina actuals de l'ASM i la unitat d'acció amb l'Assemblea Nacional Catalana i la plataforma Decidim del País Valencià.

El líder sobiranista fa un repàs als problemes que genera la dependència de l'Estat espanyol. Problemes per a la nostra llengua, cultura i identitat. També repassa els problemes econòmics i socials que genera la dependència de l'Estat espanyol i recorda que el sistema de finançament fa deu anys que està caducat i desconfia dels plans per reformar-lo.

Planes denuncia que l'Estat espanyol sotmet les Balears a una manca permanent d'inversió, infrafinançament i un espoli fiscal, amb dades que no es donen a cap altra banda del món, del voltant del 15% del PIB, xifres que «hipotequen qualsevol futur de qualsevol país».

Per abordar el camí cap a la independència, el president de l'ASM té clar que «hem d'aprendre dels referents més propers, saber que no es pot confiar només en els líders polítics i que el nostre futur és a les nostres mans, tal i com s'ha dit aquests dies al País Valencià, 'només el poble salva el poble'».

La conversa acaba amb una crida a defensar el 31 de desembre com a Diada de Mallorca i a participar a la manifestació del 30 de desembre a les 18.00 hores a Palma.