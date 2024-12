L’OCB convoca la ciutadania per reivindicar el 31D, la Diada de Mallorca

L’Obra Cultural Balear (OCB) i Joves de Mallorca per la Llengua han fet una crida a les institucions perquè retornin la celebració de la Diada de Mallorca a la seva data històrica, el 31 de desembre, data que consideren essencial per preservar la identitat històrica i cultural de l’illa.

Segons l’OCB, aquesta data, commemorada des del segle XIII, simbolitza la continuïtat històrica, cultural i lingüística de Mallorca. Per aquest motiu, l’entitat ha organitzat un acte festiu i reivindicatiu el pròxim 31 de desembre a les 13 hores a la plaça de Sant Jeroni de Palma, després dels actes institucionals de la Festa de l’Estendard.

Sota el lema «Guanyem el futur!», l’esdeveniment comptarà amb la participació de figures destacades de l’àmbit social i cultural de les Balears. Inclourà intervencions breus dels presidents de l’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua, la lectura d’un manifest i actuacions artístiques, com el cant de «La Balanguera», interpretat per Clara Fiol, i la música de Natàlia i Carles.

Rebuig al canvi de data de la Diada

L’OCB impulsa aquest acte en resposta a la decisió del Consell de Mallorca de modificar la data de celebració de la Diada, un canvi que l’entitat i més de 100 historiadors, juntament amb batles de 25 municipis mallorquins, han criticat fermament. L’OCB considera que aquesta decisió respon a interessos polítics que desconnecten la societat de les seves arrels històriques.

Actes arreu de Mallorca

A més de la concentració a Palma, les delegacions de l’OCB han organitzat activitats durant tot el mes de desembre a diversos municipis per celebrar aquesta data tan significativa. Els materials gràfics de la campanya són obra de l’artista felanitxer Andreu Maimó, conegut per les seves representacions de la natura mallorquina.

Amb aquesta iniciativa, l’OCB i Joves de Mallorca per la Llengua volen reafirmar el 31 de desembre com la veritable Diada de Mallorca, en defensa de la història, la cultura i la llengua pròpies de l’illa.