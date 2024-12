La Cambra de Comerç de Mallorca impulsa la inserció laboral de més de 200 joves sense feina el 2024

A Mallorca 230 joves han participat en els programes formatius 'Talent Jove' organitzats per la Cambra de Comerç el 2024. Són cursos gratuïts que inclouen formació troncal en competències professionals i formació específica en una àrea professional amb alta demanda d'ocupació. Tenen la intenció d'augmentar la inserció laboral de persones entre 16 i 29 anys.

Aquest darrer any s'han impartit un total de 28 formacions presencials que s'han programat d'acord amb les demandes del mercat laboral. El sector de l'hostaleria i el turisme, així com els sectors industrials i les empreses de distribució són les que requereixen més demanda d'ocupació. Per això, s'han duit a terme cursos d'«Ajudant de cuina i cambrer», «Socorrisme aquàtic de piscines», «Preparació de comandes i auxiliar de magatzem», «Reposició de mercaderies» o «Maneig de carretó elevador i emmagatzematge» A més, s'han fet cursos d'iniciació a sectors professionals com l'electricitat, la instal·lació fotovoltaica, l'hostaleria, l'atenció al client i la iniciació al tatuatge. De mitjana, les formacions tenen una durada de 120 hores i han certificat 200 joves d'entre 16 i 29 anys.

Josep Lluís Aguiló, vicepresident de la Cambra de Comerç i president de la comissió de Formació assegura que «durant tot l'any, a la Cambra de Comerç hem anat donant resposta a les constants sol·licituds formatives per part de les empreses amb l'objectiu d'incorporar-hi treballadors formats en diferents sectors professionals, en funció de la demanda».

Es tracta d'un programa de la xarxa de Cambres de l'Estat espanyol dirigit a joves d'entre 16 i 29 anys inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que no treballen ni estudien. El programa rep el cofinançament del Fons Social Europeu. A l'illa és la Cambra de Comerç de Mallorca qui s'encarrega de vertebrar el programa. L'edició del 2024 ha comptat amb el suport de les següents entitats: ASINEM, Mancomunitat Pla de Mallorca, Fundació Laboral de la Construcció i la col·laboració de cadenes d'hotels com AllSun i Hyatt.

Així mateix, en el marc d'aquest programa, durant els dies 29 i 30 de maig, es va celebrar una fira d'ocupació juvenil en línia. La plataforma va reunir més de 400 ofertes de feina de diferents sectors i perfils. Uns 150 joves de Garantia Juvenil s'hi varen connectar i varen aplicar a les ofertes de feina i varen aprendre amb els tallers i sessions formatives sobre recerca de feina.

El programa abans conegut com a PICE i ara anomenat 'Talent Jove', va encetar-se el 2015 i el 2025 celebra el desè aniversari. De llavors ençà es manté intacte el propòsit de millorar la taxa de desocupació juvenil a l'Estat espanyol, a través de la millora de les qualificacions i el foment de la contractació i autoocupació dels joves.