El preu de la llum es dispara el dia de Nadal, fins a 141,08 euros/MWh

El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista es dispararà un 36,7% aquest dimecres 25 de desembre, dia de Nadal, a 100,94 euros per megawatt hora (MWh) aproximadament, segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d’Energia (OMIE). La pujada de preu al mercat majorista tendrà un efecte sobre els clients del mercat regulat o PVPC, impactats per aquestes oscil·lacions de preus diaris al mercat.

El preu més alt per al dia de Nadal es donarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, en què el preu del MWh pujarà fins als 141,08 euros, mentre que el preu serà entre les 4.00 i les 5.00 hores de la matinada, a 75,99 euros MWh.

En comparació a fa un any, el preu mitjà de la llum per MWh serà un 60% més car que el 25 de desembre del 2023.

D'aquesta manera el preu de la llum torna a tocar la barrera dels 100 euros/MWh, després de diversos dies contingut, i marca el nivell més alt des del 20 de desembre passat.

A tots aquests preus cal sumar els costos fixos existents per al consumidor elèctric per peatges, càrrecs i ajustaments de sistema.

El mercat majorista no representa exactament l'import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que al començament del 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l’estalvi i el consum eficient.

D'aquesta manera, la proporció de vinculació amb el preu del mercat majorista s'anirà reduint progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir del 2026.