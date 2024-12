[VÍDEO] L'Esquerra Independentista de Mallorca remarca la necessitat d’enfortir la resistència davant «els atacs constants contra la llengua, la cultura i el territori»

L'Esquerra Independentista de Mallorca, formada per les organitzacions CUP, Arran, SEPC, Endavant (OSAN), COS i Alerta Solidària, ha elaborat un vídeo per a animar a la participació a la manifestació de la Diada de Mallorca d'enguany, que sortirà el 30 de desembre a les 18 hores del passeig del Born (Palma).

El lema escollit enguany, ‘Defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat', reflecteix «la necessitat d’enfortir la resistència davant els atacs constants contra la llengua, la cultura i el territori», alhora que apel·la a la construcció d’una Mallorca i uns Països Catalans lliures.

El vídeo publicat diu el següent: «Aquest 2024 acaba com va començar: amb la nostra illa sota l'ofensiva de la dreta espanyolista. Masclisme, imposició lingüística, precarietat social, destrucció del territori. Aquest és el balanç de les polítiques que apliquen cada dia contra el nostre poble. Contra la nostra llengua. Contra la nostra terra. Contra les treballadores i contra les dones. Però la nostra Diada nacional és una jornada d'esperança, de sortir al carrer a reivindicar que una altra Mallorca és possible. És només un dia, però per a l'Esquerra Independentista suma 365 dies de feina diària. De compromís i lluita per uns Països Catalans independents, socialistes i feministes. Aquesta Diada, sortim amb la mateixa força que ens ha fet omplir carrers aquest estiu contra el monocultiu turístic. La que ens ha fet prendre les places en solidaritat amb Palestina. Aquesta Diada defensem Mallorca: terra, lluita i llibertat».