L'Assemblea Sobiranista de Mallorca insta el Govern a reclamar les competències en immigració

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), reunida en assemblea ordinària, ha acordat instar el Govern a reclamar a l'Estat espanyol les competències executives en immigració, tal com preveu l'article 32 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

«D'ençà de 1983, any de l'aprovació de l'Estatut, la població de les Balears ha passat dels 670.989 habitants als 1.243.047 (dades de l'INE d'1 d'octubre de 2024). Això suposa un increment d'un 85,2% en quatre dècades, només superat per l'Índia amb un 91%, segons el cens estimat per l'ONU. Com a conseqüència la densitat de població s'ha enfilat als 248 habitants per Km2, més de dues vegades i mitja la mitjana estatal de 96. Tot plegat, com és natural, ha fet de la immigració desbocada i la superpoblació un dels problemes que més preocupen la ciutadania», han explicat.

Per a l'ASM, «l'increment demogràfic disparat, fomentat per un Estat espanyol que només ens vol per explotar-nos i espoliar-nos, perjudica directament el benestar de tota la població, tant dels indígenes com dels nouvinguts, perquè col·lapsa uns serveis públics crònicament infradotats per la manca de finançament. Així mateix, comporta un consum del territori i dels recursos naturals que posa en perill la sostenibilitat de les nostres illes».

Finalment, consideren que «l'allau immigratori, juntament amb la invasió mediàtica i la legislació supremacista espanyola, també contribueix a la castellanització de les Balears i a una substitució poblacional que s'ha de qualificar d'etnocidi en tota regla».

Per tot plegat l'ASM insta l'actual presidenta de les Balears, Marga Prohens, a «complir les seves promeses de defensar les Balears per damunt de tot i a reclamar unes competències que Espanya va acceptar incloure ni més ni manco que dins una llei orgànica com és l'Estatut». «Som conscients que som una colònia d'Espanya, que Espanya és més falsa que un duro sevillà i que l'única solució realista és un estat propi, però mentrestant, almanco, no facem més el paper de banyuts i pagar el beure», han conclòs.