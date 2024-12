Els orientadors educatius de les Balears es mostren contraris a la contractació de psicòlegs en els centres

Els orientadors educatius de les Balears han alçat la seva veu contra la contractació, per part de la Conselleria d’Educació i Universitats, de 76 psicòlegs per als centres de Secundària i FP de les Balears. En aquest sentit, ja un qüestionari realitzat per CCOO a principis d’aquest mes apuntava que el 70% dels orientadors consideren que ha faltat planificació en la introducció dels psicòlegs educatius, assegurant que s’ha fet «sense consulta prèvia ni la planificació adequada». També mostraven que hi ha «encavalcament de funcions» entre orientadors i psicòlegs.

En aquest sentit, aquesta setmana s’ha posat en marxa una iniciativa promoguda a escala estatal, en què els orientadors consideren que les suposades funcions dels psicòlegs ja estan cobertes pels orientadors i que els professionals de la Psicologia haurien de reforçar els centres sanitaris, especialment en les unitats de salut mental infantil i juvenil en un entorn clínic.

Així, la Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya (COPOE) ha emès un comunicat en què afirma que «és necessari reforçar la xarxa de professionals de l'orientació en els centres educatius i que cada orientador tingui una ràtio no superior a 250 alumnes perquè les actuacions amb els especialistes en salut mental siguin cada vegada més àgils i eficaces».

La COPOE ha recordat que «l'estructura organitzativa dels centres no permet realitzar teràpies psicològiques ni d'un altre tipus, perquè no existeix un temps que pugui ser destinat al tractament de la salut mental en el context educatiu. Cada setmana pot haver-hi alumnes que necessiten la intervenció de professionals sanitaris -traumatòlegs, dentistes, al·lergòlegs o infermers, per posar uns exemples- i això no implica que formin part de les plantilles dels centres».

La confederació ha assegurat que «l'atenció a les necessitats i diversitats personals ha de donar-se sempre des de la perspectiva educativa, i això és el que fan els orientadors. No és el mateix l'objectiu de l'èxit escolar que el benestar psicològic d'un pacient. Contextos distints determinen funcions i objectius diferents».

La COPOE subratlla que «qui proposa que els psicòlegs treballin la salut mental en els centres educatius no coneix la realitat d'aquests, ja que els alumnes no desitgen ser atesos en un context on es farà visible aquesta necessitat de teràpiadavant els seus companys. Existeix un risc real que puguin revelar-se detalls de situacions personals compromeses per a l'alumnat més vulnerable en salut mental, per no parlar de la privacitat i la confidencialitat. Les competències personals i de gestió emocional des de la perspectiva educativa s'imparteixen en els plans d'acció tutorial, que són coordinats pels orientadors».