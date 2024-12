Desenes de persones es concentren a Palma per a evitar «una nova massacre» a Gaza

Una concentració espontània s’ha desenvolupat de forma pacífica aquest dissabte a la plaça d’Espanya de Palma per a protestar davant «la imminent massacre per part de l'exèrcit israelià de centenars de civils a Gaza, uns 15.000aproximadament, que es troben acorralats a Al-Mawasi, i que sofreix el bombardeig constant i amb l'avanç dels tancs».

Segons ha explicat Mallorca per Palestina, membres de Metges Sense Fronteres han denunciat fa dos dies que els tancs estan envaint l'àrea «disparant directament al seu personal i a la població civil». Diferents ciutadans i ciutadanes residents a Al-Mawasi han enviat missatges de socors davant «la situació desesperada i sense sortides per la població».

Segons l’entitat, l’Ajuntament de Sderot, localitat a Israel propera a la frontera amb Gaza ha informat els seus ciutadans que els pròxims dies sentiran «intenses explosions» a la Franja de Gaza a causa de les activitats del seu exèrcit.

Aquesta situació, ha recordat Mallorca per Palestina, coincideix amb l’amenaça recent de Donald Trump de «llançar l'infern» a l’Orient Mitjà si Hamàs no allibera als ostatges israelians abans del 20 de gener, data de la seva investidura com a presidents dels EUA.

En aquest context, Mallorca per Palestina reclama l’alto el foc permanent de «manera immediata», però, a més, denuncia el Govern espanyol per «l’incompliment de la legislació estatal i internacional, mantenint el comerç d’armes amb Israel i no fent prou per prevenir el genocidi contra el poble palestí».

Segons ha apuntat l’entitat, recentment, «s’ha descobert que el Govern d’Espanya no deia la veritat sobre la interrupció de la venda d’armament a Israel i que ha continuat la seva venda, essent el país de la Unió Europea que més armes va exportar a Israel durant el novembre de 2023, col·laborant així amb el genocidi a Gaza». «Alto el foc immediat i permanent! Boicot a Israel! Aturem el genocidi!», ha sentenciat Mallorca per Palestina.