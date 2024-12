El moviment escolta de Mallorca celebra l’encesa de la ‘Llum de la Pau’

El moviment escolta de Mallorca ha celebrat aquest dissabte, a la Capella del Seminari Nou, la seva tradicional encesa de la ‘Llum de la Pau’, presidida pel Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Segons ha explicat el Bisbat, la ‘Llum de la Pau de Betlem’ és un projecte escolta internacional que «ens convida a celebrar la llum com a símbol de pau i que començà l’any 1986. Es tracta d'una flama que els Escoltes i Guies d'Àustriaencenen a Betlem (Cisjordània) i, des d'allà, s'escampa pel món gràcies als escoltes i les guies que la van a cercar, simbolitzant la pau que desitjam que arribi a tots els racons del nostre planeta. Malauradament, un any més, la situació de guerra i genocidi a Palestina ha impossibilitat la recollida de la Llum de Betlem. Per això, a Mallorca, el MEG va optar per encendre la Llum al Sagrari de la Parròquia de sa Pobla i al de Sant Alonso Rodríguez (Palma), ja que els seus agrupaments, Sa Marjal i Eladi Homs, compleixen respectivament 25 i 40 anys d’existència».

La celebració ha tingut la participació d’uns 250 escoltes i guies dels diferents agrupaments, a més dels seus caps i alguns familiars, de l’Aplec Scout Mallorca (Antics Escoltes), la Fundació Maria Ferret i FOC-Deja Huella, del Col·legi La Puresa. També hi han participat representants de diverses institucions: Pastoral Penitenciària, Delegació de Migracions, Sojorn, Parròquia Verge de Montserrat i Fundació Social La Sapiència.

«L’objectiu de la celebració és compartir la Llum de la Pau amb entitats, residències, parròquies, i cases particulars dels pobles i barris on hi ha presència escolta. Volem que s’estengui i comparteixi el més possible com a símbol del nostre compromís amb la Pau. Enguany dedicam aquesta celebració a tots els nins i nines que, per causa de les guerres i els desastres naturals (amb un especial record pels escoltes de València), no podran celebrar Nadal en Pau», ha explicat el Bisbat.

«El lema d’enguany, que compartim amb el Moviment Scout, és ‘Som llum, som canvi’, perquè aquest món nostre necessita canviar: canviar les dinàmiques d’odi i la destrucció i l’abús de la mare Terra per la cura de la creació; la guerra per la Pau. I els escoltes i guies volem ser motors d’aquest canvi. Des del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca us desitjam un Bon Nadal en pau», han assegurat.