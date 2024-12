El marger Miquel Busquets guanya el Premi Artesania de Mallorca 2024

El Consell de Mallorca ha lliurat, aquest divendres, els Premis Artesania de Mallorca 2024 a la capella de La Misericòrdia. El projecte Tramuntana Viva del marger Miquel Busquets Escobar, d’Esporles, ha estat guardonat amb el màxim reconeixement dels premis, el Premi Artesania de Mallorca, que posa en valor l’excel·lència i la sostenibilitat artesana. Aquest reconeixement té una dotació econòmica de 7.000 euros.

Els guardons, que han entregat un total de 35.000 euros, han comptat, enguany, amb una nova categoria honorífica: el Premi Trajectòria Artesana. El teixidor Guillem Bujosa Cañellas, de Santa Maria del Camí, ha rebut aquest reconeixement que ha destacat els seus més de 20 anys de dedicació a les tècniques tradicionals de teixit i la seva contribució al patrimoni cultural de Mallorca a través de les teles de llengües.

Pel que fa a la resta de premiats, la bufadora de vidre de Campos Raquel Pou Alarcón ha guanyat el Premi Tradició Artesana (5.000 euros) amb El Setrill, per mantenir viva una tècnica artesanal amb una gran història. El joier de Campos Damià Mulet Vanrell ha guanyat el Premi Disseny i Innovació Artesana (5.000 euros), amb Brot de Taperera, una obra que combina tradició botànica i disseny modern. La llatrera de Llubí Araceli Iranzo Placer ha estat reconeguda amb el Premi a la Promoció Artesana (5.000 euros) per el seu projecte Artesania Viva. Sembrando Futuro, que promou la transmissió del coneixement artesà entre generacions.

Pel que fa al Premi Moda Artesana (4.000 euros), la guanyadora ha estat la llatrera de Capdepera Yolanda Beatriz Izquierdo de la Rosa per Barbara, un treball innovador en complements de moda. Pel que fa al Premi Gastronomia Artesana (4.000 euros), l’ha guanyat el forner de Campos Nadal Lladó Juan, amb la Panada de 1940, una recepta que reinventa la recepta tradicional de la panada.

Finalment, el Premi Impuls ha estat per a l’estudiant de l’EASDIB Jaime González García, de Calvià, amb la seva obra Pencas de Chumbera en Flor, que destaca per la seva originalitat i frescor.

El jurat dels Premis Artesania 2024 també ha atorgat tres accèssits, de 1.000 euros cada un, per destacar la gran qualitat de les obres presentades. Aquests guanyadors han estat el guitarrer d’Andratx Fernando Luis Rubin Saglia Pereyra amb Rèplica Guitarra Martin 1918; el llatrer de Palma Josep Antoni Ferrer Ferrà amb Perdivera, i el forner de Palma Onofre Martorell Ribera amb Farcidets de Neula, Tradició i Modernitat.

Un sector viu i amb futur

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat l’èxit i la qualitat d’aquesta edició i ha donat les gràcies ala artesans per preservar el llegat de l’illa: «L’artesania mallorquina és un tresor que hem de protegir i vull expresar el meu compromís ferm per promoure-la i donar-la a conèixer».