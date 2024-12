L’IB-Dona constitueix la Taula suprainsular per a l’abordatge de les violències masclistes

L’Institut Balear de la Dona (IB-Dona) ha constituït aquest dijous la Taula suprainsular per a l’abordatge de les violències masclistes, amb l’objectiu de potenciar la tasca de les taules locals de coordinació, de les quals n’hi ha 34 repartides a les Illes Balears a dia d’avui. El nou òrgan neix com un espai de coordinació supramunicipal i intermunicipal, que actua en el marc de referència a tota la comunitat autònoma, per a la coordinació de les actuacions en matèria de prevenció, detecció i intervenció dutes a terme des de les taules locals. D’aquesta manera es pretén un abordatge més eficaç i efectiu del fenomen de les violències masclistes.

La Taula suprainsular ha quedat constituïda en presència de diferents representants dels consells insulars i dels ajuntaments que conformen les taules locals, així com de representants de les conselleries de Famílies i Afers Socials; Presidència i Administracions Públiques; Salut; Empresa, Ocupació i Energia; Educació i Universitats; Habitatge, Territori i Mobilitat; Turisme, Cultura i Esports; així com de la directora de l’IB-Dona, Catalina Salom, qui n’exerceix la presidència.

Funcions específiques

Les funcions de la Taula suprainsular seran les següents:

Proposar i establir xarxes efectives de prevenció, detecció i intervenció de les violències masclistes, fomentant la col·laboració i comunicació per a la coordinació d’accions conjuntes entre les diferents taules locals, i les diferents institucions i les Administracions.

Impulsar, desenvolupar i implementar iniciatives, estratègies, mesures, mecanismes comuns i plans d’acció conjuntes en matèria de sensibilització, prevenció, detecció, atenció de les violències masclistes en el marc de les taules locals.

Recollir i analitzar la informació aportada per les taules locals i institucions implicades en la matèria.

Fer propostes de millora d’actuacions i estratègies de coordinació, a fi de donar una resposta adaptada i eficaç a les necessitats detectades en el marc de les taules locals.

Posar en comú i compartir la informació rellevant en relació amb les violències masclistes les diferents institucions que treballen en aquesta matèria.

Donar a conèixer les diferents línies de treball, instruments i actuacions dutes a terme en l’abordatge de les violències masclistes que es duen a terme des dels diferents territoris.

Promoure l’intercanvi d’experiències i coneixements entre les taules locals i d’altres les institucions, compartint dificultats i bones pràctiques en matèria de sensibilització, detecció, prevenció i intervenció.

Difondre i donar visibilitat a les diferents iniciatives en l’abordatge de les violències masclistes que es duen al territori.

Donar homogeneïtat a les campanyes informatives generals en l’abordatge de les violències masclistes. Dur a terme diagnòstics periòdics per identificar les necessitats emergents i les àrees de millora.

Exercir qualsevol altra funció que li sigui encomanada.

Coordinació i millora de la prevenció, detecció i intervenció

L’estratègia desenvolupada per les taules locals, i ara per la Taula suprainsular, suposa una mirada pionera en l’abordatge de les violències masclistes a les Illes Balears i, per tant, un avanç en la seva eradicació.

En aquest sentit, les taules locals, impulsades per l’IB-Dona i liderades pels consells insulars de cada illa o pels diferents ajuntaments (de manera individual, mancomunada o col·laborativa), representen espais de trobada d’agents de diferents àmbits d’actuació, com ara els Serveis Socials, la Salut, l’Educació i les Forces i Cossos de seguretat. En aquests espais s’aborden les violències masclistes en el context de cada territori, afavorint i impulsant una resposta contra les violències masclistes més multidisciplinària, específica, propera i, en definitiva, més personalitzada.

A partir d’ara, la Taula suprainsular coordinarà, impulsarà i millorarà les polítiques i actuacions que es duen a terme des de les diferents taules locals. Així doncs, s’homogeneïtzaran criteris i actuacions, facilitant la col·laboració i comunicació per avançar en la prevenció, la detecció i la intervenció en l’abordatge de les violències masclistes.