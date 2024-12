El Consell de Mallorca reuneix famílies i professionals per tractar la importància dels límits en l'educació

El Consell de Mallorca ha celebrat la tercera conferència del programa «Salut mental en la joventut», centrada en el tema de «La importància dels límits en l'educació». Aquesta sessió ha estat dirigida a famílies, tutors i professionals que acompanyen els joves en el seu desenvolupament diari.

La conferència ha tengut com a objectiu reflexionar sobre el paper fonamental que tenen els límits en l’àmbit educatiu, com a eina clau per al desenvolupament emocional i social dels joves. A través d’aquesta sessió, els assistents han pogut adquirir estratègies pràctiques per establir límits que afavoreixin un entorn segur i constructiu, contribuint al benestar i a la formació integral dels adolescents.

La ponència ha comptat amb la participació de Gisela López, psicopedagoga i directora del Servei d’Orientació, Famílies i Addiccions i del Programa Ciber de Projecte Home. També hi han participat María Luisa Martí, directora d’acolliments residencials de la Direcció Insular de Centres i Programes d’Atenció Integral a la Infància de l’IMAS, i Iraïs Seguí, psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. La moderació de l’esdeveniment ha anat a càrrec de la periodista Marga Noguera.

El programa «Salut mental en la joventut» és una iniciativa que ha abordat les temàtiques més importants relacionades amb el benestar emocional i social dels joves. Aquest cicle de conferències té com a finalitat proporcionar recursos i estratègies a les persones que formen part del seu entorn més proper, i fomentar-ne l'acompanyament en els moments crítics del seu desenvolupament.