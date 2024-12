CCOO Illes Balears: «Condonar el deute autonòmic és una condició necessària però no suficient»

CCOO Illes Balears sol·licitarà una ronda de reunions amb el Govern i els partit polítics d’esquerres per a conèixer la proposta sobre condonació del deute. També proposarà a la Mesa Diàleg Social la inclusió del tema al debat.

«L'aprovació i posada en marxa de l'anterior acord per al finançament autonòmic en 2009, coincidint amb l'inici de la doble crisi immobiliària i financera que sofrim, malgrat augmentar de manera rellevant els recursos disponibles per al finançament autonòmic, va resultar insuficient per a les necessitats que es van manifestar i la dificultat per a accedir a vies de finançament mitjançant l'emissió de deute, la qual cosa va provocar la necessitat de crear, fa més d'una dècada el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), com a línia de crèdit del Govern per a facilitar el finançament de les comunitats autònomes (CCAA), explica el sindicat.

La proposta d'avançar en un acord que permeti la condonació de tota o part del deute que les CCAA varen contreure amb l'Estat en aquell context és una condició necessària, encara que «no suficient per a renovar el model de finançament autonòmic i garantir un finançament adequat dels nostres serveis públics essencials». CCOO dona suport a aquest plantejament, que «ha d'acompanyar-se del compromís d'una reforma fiscal, per a situar al nostre país en la millor posició per a abordar la renovació del model de finançament autonòmic».

«La condonació del deute no apel·la a una relació financera entre administracions, en abstracte. Estam parlant del finançament de la política sanitària, en un escenari d'increment creixent de demanda i necessària recerca i inversió tecnològica; ens estam referint a la millora de la política educativa, amb mancances evidents que estan afectant la igualtat de tracte entre la població espanyola i resident a Espanya; per descomptat que apel·la als serveis socials i l'atenció a la dependència, amb reptes cada vegada majors per a acabar amb les mancances d'atenció, llistes d'espera i impacte negatiu en la igualtat entre homes i dones, que ha de prestar-se a través de serveis professionals de qualitat en tot el territori; i finalment, parlam de recursos per a les polítiques d'habitatge destinades a contenir l'increment dels preus d'habitatge en lloguer i en propietat, la imprescindible configuració d'un parc públic d'habitatge en lloguer, social per a població vulnerable i en risc d'exclusió, i assequible per al conjunt de la població», assenyala CCOO.

Són, totes elles, «qüestions molt rellevants per a mantenir el nostre sistema de serveis públics essencials en els nivells de qualitat i atenció que precisam, així com per a mantenir i reforçar la confiança de la població en les nostres institucions. D'això parlam quan parlam de condonació de deute, de reforma fiscal, o de renovació del model de finançament autonòmic».

CCOO instarà el conjunt de Comunitats Autònomes a posicionar-se sobre aquest tema. Per a això, reclamarà als executius autonòmics la convocatòria dels marcs de diàleg social en els seus respectius territoris, per a abordar aquesta qüestió i conèixer de primera mà la posició en aquest sentit d'executius autonòmics, organitzacions empresarials i sindicals.