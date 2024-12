Margalida Prohens, Rafel Nadal i Avícola Ballester, entre els candidats als Premis Ciment del GOB

Un any més, el GOB Mallorca vol reconèixer aquelles persones, organitzacions o institucions que hagin destacat per la seva aportació positiva o negativa al medi ambient.

Per quart any consecutiu han obert públicament el suggeriment previ de candidatures i, entre el centenar de propostes que els han fet arribar, la Junta Directiva ha realitzat la preselecció dels sis nominats per categoria. Aquests són els finalistes que opten als Premis Alzina i Ciment 2024 i els arguments que motiven la seva candidatura:

Premis Alzina

1. Plataforma Menys Turisme, Més Vida

Per l’impuls aglutinador de la societat front el problema de la turistificació i l’articulació territorial i col·lectiva que ha fet possible la manifestació més important fins ara als carrers sobre el problema del turisme i sota el lema 'Canviem el Rumb: Posem Límits al Turisme'.

2. Plataforma Macrogranja NO

Per la implicació i mobilització ciutadana per salvaguardar el territori davant l’amenaça del projecte d’una macrogranja amb més de 70.000m2 d’instal·lacions i edificacions sobre el sòl rústic, a Sineu.

3. Programa Illes Defensores de la UIB

Per la seva contribució a la protecció i autocura de dones defensores de drets humans de diferents territoris, a més de donar visibilitat a les seves causes per tal d’afavorir la incidència política, en aliança estratègica amb els moviments socials, la comunitat universitària i altres administracions públiques.

4. Deixalles

Entitat sense ànim de lucre, que assumeix els principis de l’economia solidària i té com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i sostenible afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears, mitjançant activitats relacionades, principalment, amb els residus i la millora del medi ambient.

5. Rezero

Per promoure una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics, a través de la generació de coneixement, la incidència política, l’execució de projectes pioners i l’assessorament a agents socials, econòmics i a les administracions.

6. Alba Sud

Alba Sud és una associació especialitzada en investigació i comunicació en torn l’anàlisi crítica del turisme combinat amb propostes per a la construcció d’alternatives. Pretén millorar les estratègies de comunicació social i aprenentatge compartit al voltant de processos de canvi social en tres àmbits estratègics: el Turisme Responsable, el Treball Just i els Béns Comuns de la Terra.

Premis Ciment

1. Margalida Prohens, presidenta del Govern de les Illes Balears

Pel retrocés sense precedents en la protecció ambiental i territorial a les Illes, materialitzats a través del decret-llei i llei de simplificació i racionalització administrativa: amnistia al sòl rústic, construcció en zones de risc, eliminació de la Comissió Balear de Medi Ambient, o desarticulació de la ILP de Benestar de les Generacions Futures. Es tracta de polítiques enfocades a premiar als infractors i afavorir als especuladors, posant els negocis per davant de la vida de les persones.

2. Rafa Nadal

Per aprofitar la seva rellevància per impulsar projectes urbanístics i fins i tot propiciar lleis urbanístiques a la carta dels seus interessos particulars i negocis a canvi de la promoció de les Illes amb el seu nom.

3. Avícola Ballester

Per les il·legalitats a la granja de Llucmajor i el projecte macrogranja a Sineu amb més de 730.000 gallines, amb el conseqüent elevat consum d’aigua, contaminació per nitrats i altres químics provinents dels excrements, emissions a la salut pública, emissions a l’aire i el segellament de 70.789,98m2 de sòl agrari.

4. Ajuntament de Pollença

Per permetre la continuïtat de les obres de remodelació de l’hotel Formentor, tot i les evidències d’irregularitats en el procediment i impulsar «l’esmena March» a la llei de simplificació administrativa, amb la qual es permet continuar l’ús turístic d’habitatges legalitzats en rústic per l’amnistia del decret-Prohens.

5. Ajuntament de Palma

Per les polítiques regressives en termes de mobilitat, l’impuls a la promoció turística i especulativa immobiliària de la ciutat i per obviar qualsevol adaptació de la ciutat als riscos derivats de la crisi climàtica.

6. Aena

Per continuar apostant per l’explotació sense límits de les seves infraestructures a Mallorca, aprovant una ampliació encoberta de l’aeroport de Palma, i continuar augmentant el tràfic aeri en un territori limitat que ha arribat enguany als 18 milions de turistes, xifra rècord.

Un any més, socis, simpatitzants i voluntaris han de triar els premiats (tres per a cada categoria) d’aquesta 44a edició. Es pot participar a través d’aquest formulari.

L’entrega dels premis Alzina i Ciment del 2024 es farà dins el primer trimestre de l’any 2025.