Albert Pinya és l'autor del logotip de VIDA

L'artista Albert Pinya és l'autor del logotip que identifica des d'aquests dies la nova plataforma audiovisual VIDA.

Es tracta d'un simpàtic dibuix fet per Pinya, que agafa el relleu al dissenyat per Jaume Vich per a la campanya 'Creem VIDA!'

Albert Pinya és un artista emergent que ha exposat a Palma, Barcelona, Madrid, Santander, Roma, Milà i Giussano, la Fira d’Art Con temporani de Madrid (ARCO), a la Fira Internacional d’Art Contemporani de Turi (Artissima), el Zona Maco de Mèxic o la Fira Internacional d’Art de Corea (KIAF). Ha rebut diversos premis, ha col·laborat amb els músics Niño de Elche i Joan Miquel Oliver, i ha il·lustrat els textos de reconeguts poetes com Àngel Terron, Jaume C. Pons i Alorda, Lucia Pietrelli i Laia Malo.

VIDA

VIDA serà una plataforma de televisió capaç de crear una oferta informativa i cultural que estigui a l'abast de tothom: dels catalanoparlants, que volen disposar de més oferta en la nostra llengua i, també, dels qui encara no saben prou bé la nostra llengua, com una eina més per aprofundir en el seu coneixement.

Una plataforma que pugui oferir informació, anàlisi i opinió de Mallorca i les Illes Balears però també de tots el Països Catalans.

Una plataforma on els creadors de cultura, les entitats de la societat civil i tots els que defensen els interessos col·lectius de la ciutadania de Mallorca, dels Països Catalans i de la llengua catalana, hi puguin tenir el seu canal.

L'Associació Ona Mediterrània demana suport per poder consolidar el projecte comunicatiu format per cinc mitjans i per això convida tothom a associar-se a l'entitat.

Vos podeu associar per només 50 euros l'any en aquest enllaç.