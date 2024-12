MÉS s’absté a la votació del decret llei de zones inundables del PP: «El Govern de Prohens sap perfectament que hi ha altres riscos»

Més per Mallorca s’ha abstingut a la votació del decret llei relatiu a la construcció i amnistia d’edificacions en zones inundables del Partit Popular que s’ha aprovat aquest dimarts al ple del Parlament perquè considera que no resol del tot la situació: ni té efectes retroactius als habitatges ja legalitzats des de l’aprovació del decret llei de simplificació administrativa que el Govern va aprovar el mes de maig, ni planteja cap mesura per donar alternativa a qui ja hi viu i fer que en el futur hi visqui menys gent, ni contempla tots els riscos, com els d’incendi, esllavissada i erosió.

«Durant 154 dies el PP ha estat convençut de les bondats i ha permès construir i legalitzar en cases inundables. Només la desgràcia del País Valencià ha permès que hagin canviat d’opinió», ha retret al PP el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa. Rosa, ha celebrat que ara el PP s’hagi avingut a posar fi a aquest fet, però ha assegurat que l’abstenció de Més per Mallorca responia al fet que la nova norma no protegeix prou la vida ni resol del tot la situació.

«El Govern de Prohens sap perfectament que hi ha altres riscos, a banda dels existents en zones inundables. Però el PP considera que aquests riscos no els suposa un cost polític tan gros com per evitar que hi hagi gent que pugui guanyar doblers», ha criticat Rosa.

A més, el partit ecosobiranista s’ha mostrat preocupat davant el fet que el decret llei aprovat avui no contempli la protecció de la vida de les persones davant els riscos d’incendi, esllavissada i erosió; critica la irresponsabilitat d’aprovar la construcció en zones de risc «sense ni tan sols pensar-s’ho».