Les Balears detecten vuit productes hortofructícoles a la venda amb fitosanitaris no autoritzats a la UE

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha analitzat un total de vuit productes hortofructícoles provinents de països de fora de la Unió Europea, amb la finalitat de detectar la presència de substàncies actives utilitzades en pesticides. D'aquesta manera, s'han analitzat productes que es poden trobar habitualment als comerços de les Illes Balears i que provenen de països com Xile, Turquia, Tunísia, Sud-àfrica, Perú, Argentina i Costa Rica.

En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha recordat que tot i que el control de qualitat i seguretat alimentària de productes de països tercers no és competència de l'administració autonòmica, aquests controls es fan a petició del sector i segons els acords establerts a la Mesa de Coordinació de la Cadena Alimentària i Promoció del Producte Agrícola i Alimentari d'Origen Local.

«Continuam fent campanyes per al compliment de les normes de comercialització de diferents productes agroalimentaris. Aquests controls responen a una demanda del sector productor, que ha manifestat reiteradament sospites sobre la presència d'aquestes substàncies en els aliments provinents de països tercers», ha assenyalat Simonet. «El nostre principal objectiu és protegir els interessos legítims del sector i dels consumidors i, així, poder evitar la competència deslleial. Per això, en defensa del sector primari de les Illes Balears, la intenció de la Conselleria és continuar fent aquests tipus d'inspeccions durant el 2025», ha recalcat el conseller.

Com a resultat d'aquests controls duits a terme per la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, s'ha detectat la presència de tres substàncies no autoritzades en els productes fitosanitaris comercialitzats a la Unió Europea i que, per tant, no es poden aplicar en els cultius europeus segons el Reglament 540/2011. Tot i això, la concentració d'aquestes substàncies no ha superat els límits establerts en el Reglament 396/2005, que estableix els límits màxims de residus de plaguicides en aliments i pinsos. Per aquest motiu, no s'ha pogut iniciar cap procediment sancionador.

Les substàncies no autoritzades detectades han estat les següents: el Clorantraniliprol, en una partida de panses envasades procedents de Xile; el Tiacloprid, en albercocs secs procedents de Turquia i mandarines procedents del Perú; i el Spirotetramat, en taronges de Sud-àfrica i mandarines del Perú. Cal recalcar que totes aquestes substàncies s'apliquen amb finalitat insecticida.