Investigadors firmen un manifest contra la xerrada del sionista Gil-White a Palma

Aquest dilluns, a partir de la iniciativa d'alguns investigadors de Mallorca, s'ha elaborat un text contra la xerrada de Francisco Gil-White d'aquest dimecres i l'escrit s'ha mogut per a sumar-hi adhesions.

A hores d'ara s'hi han sumat més de 40 investigadors de la comunitat científica de Mallorca i les Illes Balears, i també persones que no són d'aquí però que tenen el seu àmbit d'estudi a les nostres illes.

«El text no s'ha mogut des de cap organització en concret, sinó espontàniament entre la comunitat científica davant el rebuig que ha generat que l'IEB hagi organitzat aquesta xerrada racista i que no té res a veure amb els seus objectius institucionals, i també pel fet que la UIB permeti que això passi als seus espais», han explicat.

La pressió funciona

La UIB ha publicat aquest dimecres un comunicat en què assenyala que ni organitza ni patrocina l'acte del sionista Gil-White. «Les afirmacions de Francisco Gil White que 'Tot Gaza és infraestructura terrorista militar' i que, per tant, 'totes les estructures de Gaza són blancs legítims' per a l’exèrcit de l’Estat d’Israel, o que els governs occidentals 'són governs traïdors que han treballat des de la clandestinitat per destruir les nostres democràcies' recollides en alguns mitjans de comunicació són contràries als valors de la UIB», han remarcat.

Ja que està previst que la conferència s’imparteixi a un espai d’ús compartit amb la UIB, el Consell de Direcció de la UIB ha traslladat al Govern i a l’Institut d’Estudis Baleàrics el seu «malestar» per l’organització d’aquest acte i ha demanat que no se celebri a Ca n'Oleo. «La UIB es manté ferma en el compromís amb la pau i la defensa dels drets humans», conclou.

El manifest

INVESTIGADORES I INVESTIGADORS CONTRA LA XERRADA ISLAMÒFOBA I RACISTA DE GIL WHITE A CA N’ÒLEO

Dimecres 18, a les 19 h., el pseudoacadèmic islamòfob i declaradament proisraelià Francisco Gil White farà una xerrada titulada "¿Y si ganara Israel?" a Ca n’Òleo, seu de la Universitat de les Illes Balears, convidat pel Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics que dirigeix Llorenç Perelló (PP). La darrera vegada que trepitjà Mallorca, el passat gener, ho feu convidat pel mateix partit a la biblioteca de Cort. La seva presència despertà molta contestació, ja que dies abans digué a la premsa que "l’Islam té un pla per esclavitzar Occident" i que ‘’a Gaza, totes les infraestructures són blancs legítims’’, el que implica que tots els seus habitants també ho siguin. Es convocà una concentració que reuní més de 200 persones contra la xerrada i que, a més de quadruplicar els assistents d’aquella, comptà amb el suport de l’Institut d’Antropologia de les Illes i de les treballadores de la biblioteca de Cort. A un comunicat que poc després de ser publicat fou censurat per l’Ajuntament, defensaren que ‘’les biblioteques públiques no són espais per fomentar l’odi’’.

El darrer any, la xifra de palestins assassinats per l’exèrcit d’Israel supera amb escreix els 50.000. Tant el comitè de drets humans de l’ONU com Amnistia Internacional han definit l’ofensiva israeliana obertament com un genocidi. Més enllà de Palestina, veim com Israel no respecta cap tipus de convenció o frontera internacional, amb ocupacions il·legals en curs a territoris sobirans del Líban i Síria. Davant de tot plegat, des de la comunitat científica de l’illa no podem acceptar que un espai públic propietat de la UIB com Ca n’Òleo s’empri per dur a terme actes que defensen i blanquegen el bel·licisme i les pràctiques genocides d’Israel, que en el que va d’any ha destruït totes les universitats de Gaza i ha acabat amb la vida de més de 100 acadèmics palestins. A més, com a investigadors i investigadores expressam la nostra repulsa a què una institució acadèmica com l’Institut d’Estudis Baleàrics organitzi actes que no tenen cap relació ni amb la difusió de la llengua o la cultura de les Illes, objectius teòrics de l’IEB, sinó que es dirigeixen a justificar l’apartheid i el colonialisme. Resulta preocupant que la UIB no mostri rebuig i desacord amb l’acte quan es fa a una seu universitària, per molt que actualment estigui llogada a altres institucions.

Per tot plegat, exigim explicacions públiques tant per part de l’UIB com de l’IEB sobre per què consideren important acollir un acte polític en defensa del sionisme en plena agudització del genocidi palestí. En cap cas, la xerrada de Gil White no representa una aportació acadèmica en el camí de la pau i no ha de tenir cabuda a cap espai finançat públicament. Les investigadores i investigadors de Mallorca (o que tenim el nostre àmbit d’estudi a les Illes Balears) que rebutjam l’acte per mitjà d’aquesta carta, animam a tothom a assistir a la concentració organitzada el mateix dia 18 a les 18 h. davant ca n’Òleo pels col·lectius Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, que compta amb el suport de UIBxPalestina, els membres del qual també subscriuen aquest manifest.

Investigadores i investigadors adherits:

