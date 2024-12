L’STEI Intersindical valora la bona tasca i dedicació de Rafel Castell al Servei de Prevenció

L’STEI Intersindical valora de manera molt positiva la tasca de Rafel Castell, metge de salut laboral, alhora que agraeix la dedicació al capdavant del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria d’Educació i Universitats.

Va ser en aplicació de l’Acord de millora de 2015 que es creà aquest Servei propi per al professorat de les Illes Balears, tan necessari per a la cura de la salut. En un primer moment comptava amb només un funcionari i en aquests moments hi fan feina un total de denou, sent l’únic Servei que disposa d’una secció de Logopèdia.

L’STEI Intersindical desitja una bona jubilació a Rafel Castell, que conclou una carrera professional dedicada a millorar la salut dels docents.

El sindicat reclama, una vegada més, la millora de la dotació de personal del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, «perquè no pateixi en cap cas una reducció dels efectius i de les prestacions, i que es dediquin esforços perquè aviat hi hagi un Servei propi a Eivissa i a Menorca. És un element clau per a la prevenció i millora de la salut i de la qualitat laboral dels docents de les Illes Balears».